Сегодня, 23 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, что делать, если родные обвиняют тебя в смерти родственника ради корысти? В поисках ответов к команде психологического реалити обратилась Дарья Голик из Киева. Детали читайте в материале.

В тринадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 27-летняя Дарья Голик из Киева. Женщина воспитывает двоих детей, сейчас находится в декретном отпуске. Последние несколько месяцев жизнь Дарьи превратилась в ад. Тетя обвиняет ее в том, что она свела в могилу родного деда. И все – ради квартиры! Из-за этих ужасных подозрений Дарья потеряла не только доверие семьи, но и любимого – мужчина не выдержал постоянных скандалов и переехал. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» молодая мама хочет опровергнуть все обвинения и наконец вернуть себе спокойствие.

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В 13 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Дарья не разрешала ставить дедушке капельницы и выгоняла сотрудников скорой помощи?

За что все родственники ненавидят Дарью?

Неужели мама Дарьи хотела выбросить ее в мусоропровод, когда та была еще маленьким ребенком?

Правда ли то, что Дарья морила голодом собственного дедушку ради квартиры?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 13: На что может пойти человек ради квадратных метров в столице? Детектор лжи 10 сезон: в 13 выпуске от 23.11.2020 разбирались, что делать, если родные обвиняют тебя в смерти родственника ради корысти?

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