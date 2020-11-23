Сьогодні, 23 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 13 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, що робити, коли рідні звинувачують тебе у смерті родича заради користі? У пошуках відповідей до команди психологічного реаліті звернулася Дарина Голик із Києва. Деталі читайте в матеріалі.

У тринадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 27-річна Дарина Голик із Києва. Жінка виховує двох дітей, зараз перебуває в декретній відпустці. Останні кілька місяців життя Дарини перетворилося на пекло. Тітка звинувачує її в тому, що вона звела в могилу рідного діда. І все — заради квартири! Через ці жахливі підозри Дарина втратила не тільки довіру сім’ї, а й коханого — чоловік не витримав постійних скандалів і переїхав. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» молода мама хоче спростувати всі звинувачення і нарешті повернути собі спокій.

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 12: Невже герой випуску уявляє інших жінок під час інтиму зі своєю дружиною?

У 13 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Дариина не дозволяла ставити дідусеві крапельниці і виганяла співробітників швидкої допомоги?

За що всі родичі ненавидять Дарину?

Невже мама Дарини хотіла викинути її в сміттєпровід, коли та була ще маленькою дитиною?

Чи правда те, що Дарина морила голодом власного дідуся заради квартири?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 13: На що може піти людина заради квадратних метрів у столиці? Детектор брехні 10 сезон: у 13 випуску від 23.11.2020 розбиралися, що робити, якщо рідні звинувачують тебе в смерті родича заради користі?

Читайте нас також у Viber і Telegram.