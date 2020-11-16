Сегодня, 16 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 12 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, что делать, если жена сидит дома и рисует в своей голове страшные сцены измен? В поисках ответов к команде психологического реалити обратился Денис Назаренко. Детали читайте в материале.

В двенадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 29-летний Денис Назаренко из Конотопа. Мужчина работает проводником в служебном вагоне. Его достает постоянная ревность и претензии со стороны жены. Денис хочет закрыть все спорные вопросы с любимой, начав семейную жизнь с чистого листа. Но какие скелеты в шкафу скрывает герой?

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В 12 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Правда ли то, что Денис следит за своей женой?

Зачем Денис представляет другую женщину во время секса с собственной женой?

Почему супруги могут серьезно поссориться из-за мелочи и не разговаривать неделями?

Изменял ли Денис своей жене?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 12: Сумеет ли герой проекта доказать верность своей жене? Детектор лжи 10 сезон: в 12 выпуске от 16.11.2020 разбирались, что делать, если жена сидит дома и рисует в своей голове страшные сцены измен? В поисках ответов к команде психологического реалити обратился Денис Назаренко

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