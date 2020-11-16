Сьогодні, 16 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 12 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, що робити, якщо дружина сидить вдома і малює в своїй голові страшні сцени зрад? У пошуках відповідей до команди психологічного реаліті звернувся Денис Назаренко. Деталі читайте в матеріалі.

У дванадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 29-річний Денис Назаренко з Конотопа. Чоловік працює провідником у службовому вагоні. Його дістали постійні ревнощі і претензії з боку дружини. Денис хоче закрити всі спірні питання з коханою, почавши сімейне життя з чистого аркуша. Та які скелети в шафі приховує герой?

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У 12 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чи правда, що Денис стежив за своєю дружиною?

Навіщо Денисуявляє іншу жінку під час сексу з власною дружиною?

Чому подружжя може серйозно посваритися через дрібниці і не розмовляти тижнями?

Чи зраджував Денис своїй дружині?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 12: Чи зуміє герой проєкту довести вірність своїй дружині? Детектор брехні 10 сезон: в 12 випуску від 16.11.2020 розбиралися, що робити, якщо дружина сидить вдома і малює в своїй голові страшні сцени зрад? У пошуках відповідей до команди психологічного реаліті звернувся Денис Назаренко

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