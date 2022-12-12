Учасники Танці. World of Dance 2022 випуск 7: біографія

Що відомо про учасників 7 випуску «Танці. World Of Dance»

У 7 випуску на сцену танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли нові учасники категорій Діти, Дорослі та Команди. Переможця обирає тільки глядач. Тож аби згадати виступи і краще дізнатися танцівників, пропонуємо ознайомитися з їх біографією. Що відомо про учасників 7 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

Марк Терещенко

10 років, Київ

контемпорарі

Актор і танцівник. У творчому доробку Марка вже понад 33 кіно- та серіальних проєкт, серед яких За вітриною, Сліпа, Школа, Юрчишини, Коли ми вдома та інші. Обличчя відомого бренду танцювального одягу.

В кіно Марк потрапив випадково у 5 років. Прийшов на роботу до бабусі, яка працювала реквізиторкою на знімальному майданчику. На веселого й дуже комунікабельного хлопчика одразу звернув увагу режисер і запропонував батькам Марка зробити проби. Так почалася акторська кар’єра хлопчика.

Марку дуже подобається розвиватися в акторстві. Великі обсяги текстів зовсім не лякають, а, навпаки, тренують пам’ять. А танці допомагають вільно почуватися перед камерами та розслабитися після зйомок.

Макс танцює модерн та шоу-денс. І в кожен танець вкладає усю свою акторську майстерність.

«Мені подобається грати різні ролі, бути різним і в кіно, і на танцювальному майданчику. Я можу станцювати щось ніжне, а можу щось суворе або енергійне. Для цього проєкту я підготував танець павука. Він водночас і грізний, лякаючий, і хитрий, але дуже любить музику», — розповідає хлопчик.

Танці на СТБ для Марка — нагода показати свій талант не тільки Україні, а всьому світові, який дивиться формат World of Dance. Конкуренція та майстерність інших учасників його категорії хлопця не лякає. Адже його сила — в акторстві і хорошій міміці. Тож Марк налаштований на успіх.

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Уляна Торопова

12 років, Запоріжжя

контемпорарі

Уляна почала займатись танцями в 5 років. Її мама – тренерка з акробатики в тій самій студії, де танцює Уляна, але саме у мами вона бере уроки нечасто. Дівчинка зізнається, що від початку любить тренуватись наодинці: «Мені комфортніше самостійно вивчати якісь трюки, стрибки та елементи, аніж мене хтось буде підтримувати. Показую мамі, коли вже починає виходити», — говорить танцівниця.

Мама вважає Уляну талановитішою за себе. Дуже пишається її досягненнями. І хвилюється, що донька аж занадто багато часу проводить в репетиційній залі. А Уляні достатньо і п’яти хвилин для відпочинку — і знов до роботи.

Танці на СТБ для Уляни — це велика мрія, яку вона собі загадала під Новий рік замість подарунків. Відчути себе частиною міжнародного проєкту, спробувати свої сили на професійній сцені поруч з сильними конкурентами, і показати всій країні свою майстерність, випрацьовану щоденними тренуваннями.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія «Дорослі»

Маруфжан Юсупов

27 років, Коканд (Узбекістан)

брейкданс

Маруф вже багато років є учасником команди Scorpions crew. Беруть участь у батлах, танцюють на вулиці, на івентах та весіллях. Працюють за контрактами у різних країнах.

Щоб про них дізналися якомога більше людей, спочатку команда приходила на весілля і виступала зі своїм шоу безкоштовно. Збирали аплодисменти задоволених гостей та молодят, залишали візитівку — і з часом стали популярними не тільки у своєму місті. Зараз команда може давати про 2-3 виступи щодня.

За фахом Маруф — машиніст потягу. Його мама не дуже підтримує професійне захоплення сина танцями і вважає, що він має працювати за фахом, адже це — стабільно.

«Досить їздити туди-сюди, залишайся вдома, знайди постійну роботу та живи як нормальні люди. Одружуватися вже час, — каже мама. Та мені це не до вподоби. Я не можу довго сидіти на одному місці. Поки я молодий, хочу рухатися, розвиватися і показати себе якомога більше та в якомога різних містах та країнах. Це мій стиль життя», — зізнається Маруф.

Про Танці на СТБ хлопець дізнався від свого колеги Олександра Геращенка. Хлопці знайомі вже 3 роки, разом працювали за контрактом в Турції, де жили в одній кімнаті та багато часу проводили на тренуваннях після виступів. Саме Сашко, який колись став переможцем третього сезону легендарного шоу «Танцюють всі» і збирався взяти участь у World of Dance, надихнув Маруфа спробувати й свої сили. І, як справжній товариш, приїхав підтримати потенційного суперника залаштунками.

Маруф вперше в Україні та вперше бере участь в міжнародному форматі, тож дуже хвилюється. Зізнається, що вже встиг полюбити нашу країну й дуже хоче запалити цю сцену своїм виступом. Та чи полюбить Україна Маруфа — вирішать наші глядачі.

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Ярослав Кайнар

32 роки, Київ

модерн

Танцівник, хореограф, викладач, художній керівник Totem dance group.

Танець став сенсом його життя дуже давно, але свій професійний відлік Ярослав пов’язує саме з Totem. Спочатку як учень, а потім вже як викладач і художній керівник театру.

«Викладацька діяльність увійшла в моє життя спонтанно, хоча я й навчався у педагогічному університеті. Я з головою занурився у світ сучасного танцю і до сих пір продовжую знайомитись з ним. Знання це сила, а вміння донести та ділитись цими знаннями — це вже майстерність», — розповідає Ярослав.

Разом з дружиною, відомою постановницею Христиною Шишкарьовою, весь свій час Ярослав присвячує театру. Створює постановки, з якими гастролюють світом або беруть участь у фестивалях, проводить майстер-класи, виховує учнів. Та в якийсь момент помітив, що сольний танцівник у ньому відійшов на задній план. Все частіше Ярослав ставить собі питання: невже в його професійному житті настав час, коли потрібно зосередитись тільки на викладанні?

«Попри те, що у мене довгий танцювальний шлях, я мало виступав і брав участь у великих змаганнях саме як сольний танцівник. Завжди відкладав це “на потім”, хоча мене часто запрошували, і великий період свого професійного життя присвятив тому, щоб сформувати театр, створювати вистав і підняти новий пласт сучасного танцю в Україні. Я сам себе обмежив певними рамками і забув про те, що мені дійсно по кайфу», — зізнається Ярослав.

Танці на СТБ для Ярослава — можливість побути перед глядачем самим собою. Його постановка — про людину в пустелі, яка знаходить краплину води і це дає їй сили рухатись далі до своєї мети.

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Killa Kim (Вікторія Морозова)

Київ

брейкданс

Переможниця Чемпіонату України з Брейкінгу в категорії Pro Bgirls (19+ років).

Вікторія з дитинства займалась різними видами танцю та ще й художньою гімнастикою. А потім зрозуміла, що спокійні танці — не для неї. Вона хотіла бути супергеройкою на сцені й виконувати якісь неймовірні елементи. Все це майбутня зірка знайшла для себе у брейку.

Зізнається: було неймовірно складно входити в цей стиль. Щоденна крепатура, від кожного нового елементу боліло все тіло боліло. Але на першому своєму батлі Вікторія відчула, як в ній прокинулася пантера.

«На батлах з брейкінгу не місце милим компліментам. Тут потрібно перемогти суперника не тільки технічно, а й емоційно покласти його на лопатки. Потрібно рвати й боротися, щоб довести, що ти — найкраща. Брейк взагалі в багато чому про те, щоб довести. Але для мене це, насамперед, танець супергероїв», — говорить Вікторія.

Танці на СТБ для Killa Kim — можливість зламати стереотип про жіночий брейкінг. Показати всій країні, як жінки можуть круто качати і які вміють виконувати надскладні трюки.

«Мій девиз по життю: Качаю без печалі. Хочеться запалити на цій сцені так, щоб всі відкрили рота. Хочеться, щоб з жіночим брейкингом було більше кліпів. Щоб цей стиль став люксовим і його сприймали не як вуличний, а як танець, гідний бути представленим на будь-яких масштабних заходах, навіть самого високого рівня. Хочеться сформувати інше, нове сприйняття брейкінгу широкою аудиторією», — мріє танцівниця.

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Христина Заяць

28 років, Львів

high heels

Танцівниця та хореографиня. Учасниця восьмого сезону легендарного проєкту «Танцюють всі», в якому увійшла в 20-ку кращих.

Був час, коли Христина дуже не вірила в себе та свій танцювальний талант. Але після проєкту вона отримала запрошення в балет однієї з суддів. Спочатку думала, що це жарт, та підтримка і беззаперечна віра в неї професіоналів допомогли Христині впоратися з власними комплексами. Майже рік вона гастролювала по Німеччині, після чого повернулася в Україну.

Сьогодні у цій танцівниці не впізнаєш колишню невпевнену у собі Христину. Вона викладає high heels та всі жіночі напрямки танцю. Працює з зірками українського шоу-бізнесу, знімається в кліпах (серед останніх — Dan Balan та NK). І зізнається, що танці допомогли їй не тільки подолати власні комплекси, а й позбутися аб’юзивних стосунків. Тож тепер вважає своєю місією допомагати іншим жінкам.

«Колись чоловік мені казав таке: “Ти бачила себе у дзеркалі, яка ти страшна? Я з тобою тільки через жалість, нікому іншому ти не потрібна. Думаєш, ти талановита?”. Дійшло до того, що я постійно думала про свою зовнішність та фігуру… Сьогодні до мене на заняття приходить так багато красивих жінок, які чудово виглядають, але я бачу, наскільки вони закомплексовані всередині. Хтось з них проживає такі самі токсичні моменти у стосунках. Вони приходять за своєрідною терапією танцем. А я, як жінка, яка сама пройшла цей етап у своєму житті, маю чим з ними поділитися», — розповідає Христина.

Танці на СТБ для Христини – це можливість показати крутий номер, надихнути власним прикладом своїх учениць і допомогти жінкам повірити у себе. А ще цей виступ став для дівчини своєрідним подарунком самій собі, адже зйомки відбувалися в день народження Христини.

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Євген Карякін

37 років, Кам’янське

пасодобль

Суперфіналіст легендарного проєкту «Танцюють всі!-2», семиразовий чемпіон України зі спортивно-бального танцю у різних категоріях. Хореограф та режисер-постановник великих шоу, серед яких «Танці з зірками» в Грузії та шоу в Лас-Вегасі. Власник та викладач Студії танцю Карякіних.

Він живе танцями з дитинства. Спочатку займався спортивно-бальним танцем, і у віці з 15 до 17 років п’ять разів ставав переможцем Всеукраїнських змагань в категорії «молодь». А в 19 захопився сучасною хореографією.

До того як у нього закохалася вся країна, Євген вже викладав в декількох танцювальних школах і студіях, ставив постановки для місцевого телебачення, вигравав у телевізійних фестивалях в Дніпрі і працював солістом шоу в Німеччині.

Та в 24 роки разом зі своєю сестрою Катериною він прийшов на кастинг другого сезону «Танцюють всі!». Харизматичний танцівник одразу завоював симпатію жіночої аудиторії проєкту. Він став суперфіналістом.

«У нас був неймовірний сезон. Я дуже люблю згадувати про нього, передивлятися наші номери. Вважаю, що кожен з нас переміг саме в тому, що йому було потрібне на той момент. Я переміг, коли відчув впевненість, що можу створювати постановки, можу бути хореографом, а не тільки виконавцем», — згадує той період Євген.

Після цього почався його стрімкий розвиток як хореографа-постановника. Разом із сестрою Євген відкрив студію танцю в Дніпрі і ще двічі брав участь в танцювальних проєктах телеканалу СТБ: «Танці з зірками» і «Танцюють всі. Повернення героїв». А далі була робота в якості режисера і хореографа у 10 країнах світу, великі шоу, співпраця з продакшенами Канади, Ізраїлю, Америки, ОАЕ та з цирком Дю Солей. Три сезони поспіль Євген також був хореографом і головним режисером «Танців з зірками» в Грузії. Та найбільше, мабуть, він пишається створенням трьох шоу в Лас-Вегасі.

Попри значні професійні успіхи в якості постановника, Євген зізнається, що перед виступом у міжнародному форматі World of Dance знов відчуває знайоме тремтіння. Дуже давно він не виходив, як самостійний танцівник. Танці на СТБ для нього — це повернення на сцену, з якої все почалося. І перший за 10 років сольний виступ.

«Я не міг не прийти. Заради подяки телеканалу СТБ і талант-шоу, яке дало імпульс багатьом артистам у їхніх кар’єрах. Розумію, що минуло багато часу, але любов до танцю, до хореографії і до таких масштабних телепроєктів нікуди не поділася. Це те, що назавжди у серці, і ніщо по емоціям цього не замінить. Я зараз тут з такими самими емоціями, як і 12 років тому, і відчути їх знову неймовірно приємно», — зізнається Євген.

Свій виступ на сцені формату World of Dance Євген присвячує усім своїм вчителям за їхній внесок у його розвиток. Та дуже хоче, аби його виступ та його особиста історія стали мотиваційним прикладом для тих, хто тільки починає свій шлях у танцях.

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DRONE (Андрій Стельмашенко)

29 років, Рівне

крамп

Один з кращих крамперів України. Хореограф, викладач і ведучий танцювальних фестивалей. Діджитал-ілюстратор і власник бренду одягу. Учасник восьмого сезону “Танцюють всі”.

Андрій живе мистецтвом понад 16 років, адже любить творити, надихати та заряджати людей позитивними емоціями, бачити їх посмішки від своєї роботи. Своє професійне життя він називає творчим фрілансом: танці, викладання, ще й малює принти для одягу або діджитал обкладинки музичним альбомам українських артистів. З останніх, якими пишається — обкладинка для минулорічного альбому MONATIK «Ресницы безопасности».

Його шлях у танцях почався з брейкингу. А потім він захопився крампом. Підкорював цим стилем легендарноу сцену «Танцюють всі-8», де отримав квиток у сотню найкращих танцівників країни.

«Це дуже крутий стиль, який допомагає мені самовиражатися. Це експресія. Ти вкидуєш в кожен рух усі свої фізичні та емоційні сили — от чому у крамперів під час танцю може бути така жорстка міміка. Ви, коли піднімаєте важкий пакет з магазину, навряд чи посміхаєтеся. Так і тут. Качаєш, аж поки дихання не закінчиться. Бувало таке, що після раунду я просто вилітав із зали, бо мене нудило від надлишку адреналіна», — розповідає Андрій.

Він не з тих танцівників, хто вийде джемити на Хрещатик. Мабуть тому, що не всі поки що розуміють, скільки важких тренувань та роботи над своїм тілом потребує оте дивне “дригання”. Так, Андрій неодноразово чув від знайомих подібні коментарі щодо свого танцю, хоча просуває цей стиль в Україні вже багато років і вважається ветераном українського крампу.

Але йому є що показати і чим поділитися на сцені з великою аудиторією — емоціями, шаленою енергетикою, своєю творчістю та власним баченням цього, поки що незрозумілого комусь, стилю. Тому він знову тут — в Танцях на СТБ.

«Дуже хочу, щоб люди побачили крамп у різних його проявах. І побачили, що так теж можна. А я буду максимально відкритим на сцені і намагатимуся все зробити так, щоб мене відчув кожен глядач. Тоді я буду задоволений», — сподівається DRONE.

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Владислава Марчук

19 років, Павлоград

акробатичний рок-н-рол

Чемпіонка України, Європи та Світу з акробатичного рок-н-ролу. Володарка Кубку Світу.

Акробатичним рок-н-ролом Влада займається вже 12 років. Гіперактивну дівчинку відвела до студії танцю мама, щоб дитина кудись виплескувала свою енергію. Мамин задум вдався: виснажена тренуваннями, донька ввечері падала і моментально засинала. Але мама й гадки не мала, що тепер в неї росте майбутня чемпіонка.

Усіх своїх перемог вона досягла наполегливою працею.

«Я дуже рада, що саме таким було моє дитинство. Тепер я можу показати все, на що здатна і чого досягла за цей час. Мої успіхи сталися завдяки великій вірі у мене батьків, тренерів і щоденним важким тренуванням. Адже акробатичний рок-н-рол нелегко підкорити», — говорить танцівниця.

Найбільше досягненнями Владислави пишається, звісно мама. Влада — одна з десяти прийомних дітей і потрапила в родину у віці 3-х років.

«Я хотіла опікуватись нею від самого першого моменту, як тільки побачила. І я дуже щаслива, що вона стала найкращою у своєму стилі. Що я зуміла допомогти їй піднятись на вершину, де вона відчуває себе любимою цим світом. Адже спочатку, з моментом її народження, світ повівся з нею жорстоко», — розповідає мама Владислави.

Танці на СТБ для Владислави — ще одна вершина, яку вона прагне не просто підкорити, а стати на ній переможницею. В це вірить не тільки сама танцівниця, а й уся її велика родина.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Єлизавета та Дарія Льовшини

20 років, Одеса

спортивне диско

Чемпіонки світу та Європи. Володарки Кубка світу.

У 5 років вони почали займатися гімнастикою. А у 8 захопилися диско. Ідентичні ззовні, вони повні протилежності всередині. Тому деякий час конкурували між собою на танцювальному майданчику. Поки у 10 років не взяли участь у своєму першому Чемпіонаті України — і перемогли саме в дуеті. Тоді дівчата зрозуміли, що разом вони — сила, яку важко перемогти. Поєднали розбіжності в спільну перевагу й відтоді тренуються та змагаються саме дуетом.

Після першої перемоги у Лізи та Даші з’явилася мрія — виграти разом у дорослій категорії Чемпіонати світу та Європи. І вони її здійснили — у 2017 та 2019 роках. Загалом за 10 років дует виграв стільки нагород, що вони заповнили вдома дві великі полиці. Тепер їх запрошують давати майстер-класи з диско у Європі.

Спортивне диско включає в себе елементи багатьох напрямків і стилей: класичний танець, джаз, аеробіка, гімнастика, тощо. Цей енергійний танець потребує чудової фізичної форми, міцних м’язів і справжнього спортивного характеру. Тому дівчата тренуються чотири рази на тиждень по 4-5 годин, а в суботу можуть і весь день провести в залі.

Завдяки серйозним тренуванням сестри ще у школі були першими на заняттях з фізкультури. Та й у навчанні не пасли задніх. Вони встигають все — танцювати, навчатись на романо-германському факультеті та викладати, адже їх день починається о 5:30 та закінчується пізньої ночі.

«Зараз в Україні з дорослих мало хто танцює диско. Спочатку тренуються, а потім, коли розуміють, що після школи потрібно отримувати навчання, працювати, уходять. Є сильні танцівники, але, на жаль, вони більше в дитячій категорії», — говорять сестри.

Танці на СТБ для Дар’ї та Лізи — ще одна давня мрія та нагода показати, що в Україні є професійне доросле диско. Сестри налаштовані вразити аудиторію і вірять у свою перемогу у міжнародному форматі World of Dance.

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Ірина Пилип та Павло Винниченко

Київ

румба

Він довгий час був підписаний на неї в інстаграмі. Вона виглядала саме так, як він намалював собі ідеал жінки, але чомусь він їй не писав. Її зацікавили його регулярні “лайки” і мовчання, але вона не хотіла писати першою. Вони могли ніколи не дізнатися, що їм судилося бути разом, якби доля не звела їх на шоу-програмі. Обидва одразу зрозуміли — це знак, і з того часу більше не розлучалися. Тепер вони пара не тільки в танці, а й по життю.

У вересні 2021 року Павло та Ірина відкрили власний танцювальний клуб. Викладають бальні танці дітям та дорослим. І весь цей час мріяли вийти на масштабну професійну сцену в парі.

Танці на СТБ для них — перший спільний виступ та можливість заявити всій країні про себе, як сильний дует. Звісно, вони танцюватимуть власну історію кохання.

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Bit&Groove (Денис Война та Олександр Ольшанський)

Луганськ

хіп-хоп

Денис та Сашко — два друга, захоплені танцями.

У 2014-році з початком війни їм довелося виїхали з рідного міста, щоб вивезти в безпечні місця близьких.

«Перші бомбардування, перші обстріли… Батько залишився в Луганську, а я мотався з мамою, сестрою та з бабусею і дідусем, які потребували догляду. Це був дуже важкий період для нас. Та коли зрозумів, що життя родини в безпеці, разом із Сашком відправився в Київ. Ми прагнули розвиватися і мати змогу допомагати своїм», — згадує Денис.

Грошей не було. Тож певний час друзі не нехтували жодною роботою, аби піднятись на ноги. Вантажник у магазині, на пошті, на шиномонтажі – вони бралися за все і не опускали рук. У всьому бачили позитив, адже їх вели танці.

«У нас було шалене бажання танцювати. Танцювали на роботі, після роботи — скрізь. Показували один одному, чого навчилися й оцінювали, чи добре виходить. Ми вірили, що разом зможемо досягти успіху. Вечорами виходили танцювати на Хрещатик, де збирається тусовка, але на більш масштабному майданчику не наважувалися заявити про себе», — згадують хлопці.

Денис та Сашко — самоучки в танцях. У них ніколи не було вчителя, ніхто не пояснював як правильно рухатися, як працювати з корпусом та якими мають бути лінії. Все, що вони вміють, вивчили по відео танцівників, якими захоплюються. Та найбільше друзів надихнула зустріч з відомим на весь світ хіп-хоп дуетом Les Twins, які є переможцями американського World of Dance.

«Вони — топові світові танцівники. Збирають величезну аудиторію і виконують просто вау-елементи. Минулого року вони були в Києві, і приїхали до нас на Хрещатик зі своєю колонкою та зі своєю групою підтримки. Почали качати — навколо зібралися, здається, всі. Це неймовірне відчуття, коли ти не просто бачиш перед собою легенду, на яку рівняєшся, а маєш можливість потанцювати з ними, обмінятись досвідом, ще й отримуєш від них схвальні відгуки. Це був просто емоційний вибух», — діляться Денис і Сашко.

Саме Les Twins надихнули друзів повірити у свою мрію та спробувати свої сили у міжнародному форматі World of Dance.

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