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Танці. World of Dance

Что известно об участниках 7 выпуска «Танці. World Of Dance»

12.12.2022

В 7 выпуске на сцену танцевального шоу «Танці. World Of Dance» вышли новые участники категорий Дети, Взрослые и Команды. Победителя выбирает только зритель. Чтобы вспомнить выступления и лучше узнать танцоров, предлагаем ознакомиться с их биографией. Что известно об участниках 7 выпуска «Танці. World Of Dance» читайте в материале STB.UA.

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Дети»

Марк Терещенко

10 лет, Киев

контемпорари

Актер и танцовщик. В творчестве Марка уже более 33 кино- и сериальных проект, среди которых «За витриной», «Слепая», «Школа», «Юрчишины», «Коли ми вдома» и другие. Лицо известного бренда танцевальной одежды.

В кино Марк попал случайно в 5 лет. Пришел на работу к бабушке, работавшей реквизиторкой на съемочной площадке. На веселого и очень коммуникабельного мальчика обратил внимание режиссер и предложил родителям Марка сделать пробы. Так началась актерская карьера мальчика.

Марку очень нравится развиваться в актерстве. Большие объемы текстов совсем не пугают, а, напротив, тренируют память. Танцы помогают свободно чувствовать себя перед камерами и расслабиться после съемок.

Макс танцует модерн и шоу-денс. И в каждый танец вкладывает все свое актерское мастерство.

«Мне нравится играть разные роли, быть разным и в кино, и на танцевальной площадке. Я могу станцевать что-нибудь нежное, а могу что-то суровое или энергичное. Для этого проекта я приготовил танец паука. Он одновременно и грозный, пугающий и хитрый, но очень любит музыку», — рассказывает мальчик.

Танцы на СТБ для Марка — возможность показать свой талант не только Украине, а всему миру, который смотрит формат World of Dance. Конкуренция и мастерство других участников его категории парня не пугает. Ведь его сила – в актерстве и хорошей мимике. Так что Марк настроен на успех.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Ульяна Торопова

12 лет, Запорожье

контемпорари

Ульяна начала заниматься танцами в 5 лет. Ее мама – тренер по акробатике в той же студии, где танцует Ульяна, но именно у мамы она берет уроки нечасто. Девочка признается, что изначально любит тренироваться наедине: «Мне комфортнее самостоятельно изучать какие-то трюки, прыжки и элементы, чем меня кто-то будет поддерживать. Показываю маме, когда уже начинает выходить», — говорит танцовщица.

Мама считает Ульяну талантливее себя. Очень гордится ее достижениями. И волнуется, что дочь слишком много времени проводит в репетиционном зале. А Ульяне достаточно и пяти минут для отдыха — и снова к работе.

Танцы на СТБ для Ульяны – это большая мечта, которую она загадала себе под Новый год вместо подарков. Почувствовать себя частью международного проекта, попробовать свои силы на профессиональной сцене рядом с сильными конкурентами, и показать всей стране свое мастерство, выработанное ежедневными тренировками.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Взрослые»

Маруфжан Юсупов

27 лет, Коканд (Узбекистан)

брейкданс

Маруф уже много лет является членом команды Scorpions crew. Участвуют в батлах, танцуют на улице, на ивентах и свадьбах. Работают по контрактам в разных странах.

Чтобы о них узнали как можно больше людей, сначала команда приходила на свадьбу и выступала со своим шоу бесплатно. Собирали аплодисменты довольных гостей и молодоженов, покидали визитку — и со временем стали популярны не только в своем городе. Сейчас команда может давать от 2-3 выступлений ежедневно.

По специальности Маруф – машинист поезда. Его мама не очень поддерживает профессиональное увлечение сына танцами и считает, что он должен работать по специальности, ведь это стабильно.

«Довольно ездить туда-сюда, оставайся дома, найди постоянную работу и живи как нормальные люди. Жениться уже пора, — говорит мама. Но мне это не нравится. Я не могу подолгу сидеть на одном месте. Пока я молод, хочу двигаться, развиваться и показать себя как можно больше и в разных городах и странах. Это мой стиль жизни», – признается Маруф.

О Танцы на СТБ парень узнал от своего коллеги Александра Геращенко. Ребята знакомы уже 3 года, вместе работали по контракту в Турции, где жили в одной комнате и много времени проводили на тренировках после выступлений. Именно Саша, когда-то ставший победителем третьего сезона легендарного шоу «Танцуют все» и собиравшийся принять участие в World of Dance, вдохновил Маруфа попробовать и свои силы. И как настоящий товарищ, приехал поддержать потенциального соперника закулисками.

Маруф впервые в Украине и впервые принимает участие в международном формате, поэтому очень волнуется. Признается, что уже успел полюбить нашу страну и очень хочет зажечь эту сцену своим выступлением. Но полюбит ли Маруфа Украина — решат наши зрители.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Ярослав Кайнар

32 года, Киев

модерн

Танцовщик, хореограф, преподаватель, художественный руководитель Totem dance group.

Танец стал смыслом его жизни очень давно, но свой профессиональный отсчет Ярослав связывает именно с Totem. Сначала как учащийся, а потом уже как преподаватель и художественный руководитель театра.

«Преподавательская деятельность вошла в мою жизнь спонтанно, хотя я и учился в педагогическом университете. Я с головой погрузился в мир современного танца и до сих пор продолжаю знакомиться с ним. Знание – это сила, а умение донести и делиться этими знаниями – это уже мастерство», – рассказывает Ярослав.

Вместе с женой, известной постановщицей Кристиной Шишкаревой, все свое время Ярослав посвящает театру. Создает постановки, с которыми гастролируют по миру или участвуют в фестивалях, проводит мастер-классы, воспитывает учеников. Но в какой-то момент заметил, что сольный танцовщик в нем отошел на задний план. Все чаще Ярослав задает себе вопрос: неужели в его профессиональной жизни пришло время, когда нужно сосредоточиться только на преподавании?

«Несмотря на то, что у меня долгий танцевальный путь, я мало выступал и участвовал в больших соревнованиях именно как сольный танцовщик. Всегда откладывал это на потом, хотя меня часто приглашали, и большой период своей профессиональной жизни посвятил тому, чтобы сформировать театр, создавать представлений и поднять новый пласт современного танца в Украине. Я сам себя ограничил определенными рамками и забыл, что мне действительно по кайфу», — признается Ярослав.

Танцы на СТБ для Ярослава – возможность побыть перед зрителем самим собой. Его постановка — о человеке в пустыне, который находит каплю воды и дает ему силы двигаться дальше к своей цели.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Killa Kim (Виктория Морозова)

Киев

брейкданс

Победительница Чемпионата Украины по Брейкингу в категории Pro Bgirls (19+ лет).

Виктория с детства занималась разными видами танца и еще художественной гимнастикой. А потом поняла, что спокойные танцы – не для нее. Она хотела быть супергеройкой на сцене и выполнять какие-нибудь невероятные элементы. Все это будущая звезда нашла для себя в брейке.

Признается: было невероятно сложно входить в этот стиль. Ежедневная крепатура, от каждого нового элемента болело все тело. Но на первом своем батле Виктория почувствовала, как в ней проснулась пантера.

«На батлах по брейкингу не место милым комплиментам. Здесь нужно победить соперника не только технически, но и эмоционально положить его на лопатки. Нужно рвать и бороться, чтобы доказать, что ты лучшая. Брейк вообще во многом о том, чтобы доказать. Но для меня это прежде всего танец супергероев», — говорит Виктория.

Танцы на СТБ для Killa Kim – возможность сломать стереотип о женском брейкинге. Показать всей стране, как женщины могут круто качать и умеющие выполнять сверхсложные трюки.

«Мой девиз по жизни: Качаю без печали. Хочется зажечь на этой сцене так, чтобы все открыли рот. Хочется, чтобы с женским брейкингом было больше клипов. Чтобы этот стиль стал люксовым и его воспринимали не как уличный, а как танец, достойный быть представленным на любых масштабных мероприятиях, даже самого высокого уровня. Хочется сформировать другое, новое восприятие брейкинга широкой аудиторией», — мечтает танцовщица.

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Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Кристина Заяц

28 лет, Львов

high heels

Танцовщица и хореографиня. Участница восьмого сезона легендарного проекта «Танцуют все», в котором вошла в 20-ку лучших.

Было время, когда Кристина очень не верила в себя и свой танцевальный талант. Но после проекта она получила приглашение в балет одного из судей. Сначала думала, что это шутка, и поддержка и безоговорочная вера в нее профессионалов помогли Кристине справиться с собственными комплексами. Почти год она гастролировала по Германии, после чего вернулась в Украину.

Сегодня в этой танцовщице не узнаешь бывшую неуверенную в себе Кристину. Она преподает high heels и все женские направления танца. Работает со звездами украинского шоу-бизнеса, снимается в клипах (среди последних – Dan Balan и NK). И признается, что танцы помогли ей не только преодолеть собственные комплексы, но и избавиться от абьюзивных отношений. Теперь она считает своей миссией помогать другим женщинам.

«Когда-то человек мне говорил такое: «Ты видела себя в зеркале, какая ты страшна? Я с тобой только из-за жалости, никому другому ты не нужна. Думаешь, ты талантлива?”. Дошло до того, что я постоянно думала о своей внешности и фигуре… Сегодня ко мне на занятие приходит так много красивых женщин, которые прекрасно смотрятся, но я вижу, насколько они закомплексованы внутри. Кто-то из них проживает такие же токсические моменты в отношениях. Они приходят за своеобразной терапией танцем. А я, как женщина, которая сама прошла этот этап в своей жизни, имею чем с ними поделиться», — рассказывает Кристина.

Танцы на СТБ для Кристины – это возможность показать крутой номер, вдохновить своим примером своих учениц и помочь женщинам поверить в себя. А еще это выступление стало для девушки своеобразным подарком самой себе, ведь съемки проходили в день рождения Кристины.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Евгений Карякин

37 лет, Каменское

посодобль

Суперфиналист легендарного проекта «Танцуют все!-2», семикратный чемпион Украины по спортивно-балльному танцу в разных категориях. Хореограф и режиссер-постановщик больших шоу, среди которых «Танцы со звездами» в Грузии и шоу в Лас-Вегасе. Владелец и преподаватель Студии танца Карякиных.

Он живет танцами с детства. Сначала занимался спортивно-бальным танцем, и в возрасте с 15 до 17 лет пять раз становился победителем Всеукраинских соревнований в категории «молодежь». А в 19 увлекся современной хореографией.

До того, как в него влюбилась вся страна, Евгений уже преподавал в нескольких танцевальных школах и студиях, ставил постановки для местного телевидения, выигрывал в телевизионных фестивалях в Днепре и работал солистом шоу в Германии.

Но в 24 года вместе со своей сестрой Екатериной он пришел на кастинг второго сезона «Танцуют все!». Харизматичный танцовщик сразу завоевал симпатию женской аудитории проекта. Он стал суперфиналистом.

«У нас был невероятный сезон. Я очень люблю вспоминать о нем, пересматривать наши номера. Считаю, что каждый из нас победил именно в том, что ему требовалось на тот момент. Я победил, когда почувствовал уверенность, что могу создавать постановки, могу быть хореографом, а не только исполнителем», — вспоминает Евгений.

После этого началось его стремительное развитие как хореографа-постановщика. Вместе с сестрой Евгений открыл студию танца в Днепре и еще дважды участвовал в танцевальных проектах телеканала СТБ: «Танцы со звездами» и «Танцуют все. Возвращение героев». А дальше была работа в качестве режиссера и хореографа в 10 странах мира, большие шоу, сотрудничество с продакшенами Канады, Израиля, Америки, ОАЭ и цирком Дю Солей. Три сезона подряд Евгений также был хореографом и главным режиссером «Танцев со звездами» в Грузии. Но больше всего, по-видимому, он гордится созданием трех шоу в Лас-Вегасе.

Несмотря на значительные профессиональные успехи в качестве постановщика, Евгений признается, что перед выступлением в международном формате World of Dance вновь ощущает знакомую дрожь. Очень давно он не выходил как самостоятельный танцовщик. Танцы на СТБ для него – это возвращение на сцену, с которой все началось. И первое за 10 лет сольное выступление.

«Я не мог не прийти. Благодарю телеканал СТБ и талант-шоу, которое дало импульс многим артистам в их карьерах. Понимаю, что прошло много времени, но любовь к танцу, к хореографии и к таким масштабным телепроектам никуда не делась. Это то, что навсегда в сердце и ничто по эмоциям этого не заменит. Я сейчас здесь с такими же эмоциями, как и 12 лет назад, и почувствовать их снова невероятно приятно», — признается Евгений.

Свое выступление на сцене формата World of Dance Евгений посвящает всем своим учителям за их вклад в его развитие. Но очень хочет, чтобы его выступление и личная история стали мотивационным примером для тех, кто только начинает свой путь в танцах.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

DRONE (Андрей Стельмашенко)

29 лет, Ровно

крамп

Один из лучших камперов Украины. Хореограф, преподаватель и ведущий танцевальных фестивалей. Диджитал-иллюстратор и владелец бренда одежды. Участник восьмого сезона «Танцуют все».

Андрей живет искусством более 16 лет, потому что любит творить, вдохновлять и заряжать людей положительными эмоциями, видеть их улыбки от своей работы. Свою профессиональную жизнь он называет творческим фрилансом: танцы, преподавание, еще и рисует принты для одежды или диджитал обложки музыкальным альбомам украинских артистов. Из последних, которыми гордится – обложка для прошлогоднего альбома MONATIK «Ресницы безопасности».

Его путь в танцах начался с брейкинга. А потом он увлекся крампом. Покорял этим стилем легендарную сцену «Танцуют все-8», где получил билет в сотню лучших танцовщиков страны.

«Это очень крутой стиль, помогающий мне самовыражаться. Это экспрессия. Ты вбрасываешь в каждое движение все свои физические и эмоциональные силы — вот почему у крамперов во время танца может быть такая жесткая мимика. Вы, когда поднимаете тяжелый пакет из магазина, вряд ли улыбаетесь. Так и здесь. Качаешь, пока дыхание не закончится. Бывало такое, что после раунда я просто вылетал из зала, потому что меня тошнило от переизбытка адреналина», — рассказывает Андрей.

Он не из тех танцоров, кто выйдет джемить на Крещатик. Наверное, потому, что не все пока понимают, сколько тяжелых тренировок и работы над своим телом нуждается в этом странном «дрожании». Да, Андрей неоднократно слышал от знакомых подобные комментарии относительно своего танца, хотя продвигает этот стиль в Украине уже много лет и считается ветераном украинского крампа.

Но ему есть что показать и чем поделиться на сцене с большой аудиторией — эмоциями, безумной энергетикой, своим творчеством и собственным видением этого, пока непонятного кому-то стиля. Поэтому он снова здесь – в Танцах на СТБ.

«Очень хочу, чтобы люди увидели крамп в разных его проявлениях. И увидели, что так тоже можно. А я буду максимально открытым на сцене и постараюсь все сделать так, чтобы меня почувствовал каждый зритель. Тогда я буду доволен», – надеется DRONE.

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Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Владислава Марчук

19 лет, Павлоград

акробатический рок-н-ролл

Чемпионка Украины, Европы и Мира по акробатическому рок-н-роллу. Обладательница Кубка Мира.

Акробатическим рок-н-роллом Влада занимается уже 12 лет. Гиперактивную девочку отвела в студию танца мама, чтобы ребенок куда-то выплескивал свою энергию. Мамин замысел удался: истощенная тренировками, дочь вечером падала и моментально засыпала. Но мама и не подозревала, что теперь у нее растет будущая чемпионка.

Всех своих побед она достигла упорным трудом.

«Я очень рада, что именно таким было мое детство. Теперь я могу показать все, на что способна и чего добилась за это время. Мои успехи произошли благодаря большой вере в меня родителей, тренеров и ежедневной тяжелой тренировкой. А ведь акробатический рок-н-ролл нелегко покорить», — говорит танцовщица.

Больше всего достижениями Владиславы гордится, конечно, мама. Влада – одна из десяти приемных детей и попала в семью в возрасте 3-х лет.

«Я хотела заботиться о ней с самого первого момента, как только увидела. И я очень счастлива, что она стала лучшей в своем стиле. Что я сумела помочь ей подняться на вершину, где она чувствует себя любимой этим миром. Ведь сначала, с момента ее рождения, мир повел себя с ней жестоко», — рассказывает мама Владиславы.

Танцы на СТБ для Владиславы еще одна вершина, которую она стремится не просто покорить, а стать на ней победительницей. В это верит не только сама танцовщица, но и вся ее большая семья.

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Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Команды»

Елизавета и Дарья Левшины

20 лет, Одесса

спортивное диско

Чемпионки мира и Европы. Обладательницы Кубка мира.

В 5 лет они стали заниматься гимнастикой. А у 8 увлеклись диско. Идентичны извне, они полны противоположности внутри. Потому некоторое время конкурировали между собой на танцевальной площадке. Пока в 10 лет не приняли участие в своем первом Чемпионате Украины и победили именно в дуэте. Тогда девушки поняли, что вместе они сила, которую трудно победить. Соединили разногласия в общее преимущество и с тех пор тренируются и соперничают именно дуэтом.

После первой победы у Лизы и Даши появилась мечта выиграть вместе во взрослой категории Чемпионаты мира и Европы. И они ее осуществили – в 2017 и 2019 годах. В общей сложности за 10 лет дуэт выиграл столько наград, что они заполнили дома две большие полки. Теперь их приглашают давать мастер-классы по диско в Европе.

Спортивное диско включает в себя элементы многих направлений и стилей: классический танец, джаз, аэробика, гимнастика и т.д. Этот энергичный танец требует прекрасной физической формы, крепких мышц и настоящего спортивного характера. Потому девушки тренируются четыре раза в неделю по 4-5 часов, а в субботу могут и весь день провести в зале.

Благодаря серьезным тренировкам сестры еще в школе были первыми на занятиях по физкультуре. Да и в учебе не отстали. Они успевают все танцевать, учиться на романо-германском факультете и преподавать, ведь их день начинается в 5:30 и заканчивается поздней ночью.

«Сейчас в Украине из взрослых немногие танцуют диско. Сначала тренируются, а потом, когда понимают, что после школы нужно получать обучение, работать, уходят. Есть сильные танцовщики, но, к сожалению, они больше в детской категории», – говорят сестры.

Танцы на СТБ для Дарьи и Лизы — еще одна давняя мечта и возможность показать, что в Украине есть профессиональное взрослое диско. Сестры настроены поразить аудиторию и верят в свою победу в международном формате World of Dance.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Ирина Пилип и Павел Винниченко

Киев

румба

Он долгое время был подписан на нее в инстаграмме. Она выглядела именно так, как он нарисовал себе идеал женщины, но почему-то он ей не писал. Ее заинтересовали его регулярные «лайки» и молчание, но она не хотела писать первой. Они могли никогда не узнать, что им суждено быть вместе, если бы судьба не свела их на шоу-программе. Оба сразу поняли – это знак, и с тех пор больше не расставались. Теперь они пара не только в танце, но и по жизни.

В сентябре 2021 года Павел и Ирина открыли собственный танцевальный клуб. Преподают бальные танцы детям и взрослым. И все это время мечтали выйти на масштабную профессиональную сцену в паре.

Танцы на СТБ для них – первое совместное выступление и возможность заявить всей стране о себе как сильный дуэт. Конечно, они будут танцевать собственную историю любви.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Bit&Groove (Денис Война и Александр Ольшанский)

Луганск

хип-хоп

Денис и Саша — два друга, увлеченные танцами.

В 2014 с началом войны им пришлось уехать из родного города, чтобы вывезти в безопасные места близких.

«Первые бомбардировки, первые обстрелы… Отец остался в Луганске, а я мотался с мамой, сестрой и бабушкой и дедушкой, которые нуждались в уходе. Это был очень трудный период для нас. Но когда понял, что жизнь семьи в безопасности, вместе с Сашей отправился в Киев. Мы стремились развиваться и помогать своим», — вспоминает Денис.

Денег не было. Поэтому некоторое время друзья не пренебрегали ни одной работой, чтобы подняться на ноги. Грузчик в магазине, почте, шиномонтаже – они брались за все и не опускали рук. Во всем видели позитив, ведь их вели танцы.

«У нас было безумное желание танцевать. Танцевали на работе, после работы – везде. Показывали друг другу, чему научились и оценивали, хорошо ли получается. Мы верили, что вместе сможем добиться успеха. По вечерам выходили танцевать на Крещатик, где собирается тусовка, но на более масштабной площадке не решались заявить о себе», — вспоминают ребята.

Денис и Саша – самоучки в танцах. У них никогда не было учителя, никто не объяснял, как правильно двигаться, как работать с корпусом и какими должны быть линии. Все, что они умеют, выучили по видео увлекающихся танцовщиков. Но больше всего друзей вдохновила встреча с известным на весь мир хип-хоп дуэтом Les Twins, победителями американского World of Dance.

«Они – топовые мировые танцовщики. Собирают огромную аудиторию и выполняют просто вауэлементы. В прошлом году они были в Киеве, и приехали к нам на Крещатик со своей колонкой и группой поддержки. Начали качать – вокруг собрались, кажется, все. Это невероятное ощущение, когда ты не просто видишь перед собой легенду, на которую равняешься, а имеешь возможность потанцевать с ними, обменяться опытом, и получаешь от них одобрительные отзывы. Это был просто эмоциональный взрыв», — делятся Денис и Саша.

Именно Les Twins вдохновили друзей поверить в свою мечту и попробовать свои силы в международном формате World of Dance.

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Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 7: биография

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