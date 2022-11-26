Чим здивує 5 випуск Танці. World of Dance від 27.11.2022

Про що танцюватимуть учасники 5 випуску Танці. World of Dance

Танці — це підтримка. Коли робиш перші кроки і коли вже на хвилі успіху. Це дружба, яка міцніє крізь роки. Це емоції, які щоразу проживаєш, наче вперше. Танці — це сім’я, в якій кожен стає ще сильнішим. Цієї неділі о 19:00 в ефірі СТБ українці побачать 5 випуск проєкту «Танці. World of Dance», які поєднують нас у велику родину, талантом якої надихається увесь світ.

У п’ятому випуску міжнародного формату World of Dance серця українців підкорюватимуть дует тата і доньки, 6-річна балерина, яка прагне танцювати на найвідоміших оперних сценах, зірка «Україна має талант», яка винайшла власний оригінальний стиль східного танцю та легендарна пара проєкту «Танцюють всі», яка вперше змагатиметься у дуеті. Учасники шоу танцюватимуть про цінність дружби і силу родини, а також втілюватимуться у незвичні образи східної Русалоньки і молекули алюмінію.

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Катерина Білявська і Богдан Урхов — улюблені зірки легендарного проєкту «Танцюють всі» і топові хореографи країни. Кілька років тому Богдан був суперфіналістом, а Катя — хореографкою, яка допомагала ставити постановки. Їх професійний дует народився завдяки проєкту й існує досі. Вони проводять тренування, майстеркласи та разом судять танцювальні конкурси. Але сцена міжнародного формату World of Dance для таких досвідчених танцівників — це новий формат професійного змагання, якого в Україні ще не було. І перший досвід саме дуетного змагання. На сцені World of Dance Богдан і Катя покажуть мультиетнічний номер, музику для якого створили самостійно. «Щоб вийти на цю сцену, ми витратили дуже багато себе в енергетичному сенсі. Переступили через оце: «ви ж уже були учасниками, нащо це вам?». Хочеться не виправдовувати чиїсь сподівання а, насамперед, підвищувати планку в своїх очах. І кайфувати від того, що ми робимо», — зізнається пара.

Конкуренцію зірковій парі в категорії «Команди» готові скласти Максим і Ніколь Цимбал — тато і донька. Для них це також перше дуетне змагання, але сімейний тандем налаштований рішуче. Максим тренує Ніколь і прагне підтримувати її в усьому. А Ніколь неймовірно захоплюється татом і щиро вважає його генієм в постановках. Власне, їх виступ на сцені Танців буде про батьківську підтримку, яку має отримувати кожна дитина у своєму житті.

Наталія Короткіна — зірка легендарного проєкту «Україна має талант», а також німецької, румунської й італійської адаптацій формату Got Talent. Багаторазова переможниця, вона гучно прославляє прапор України на всіх можливих міжнародних професійних танцювальних майданчиках. Наталія розробила власний стиль східного танцю, завдяки якому стала популярною на весь світ. Але танцівниця мріє просувати його саме в Україні. На сцену формату World of Dance вона вийде в образі східної Русалоньки і сподівається достукатися до кожного українського серця.

А 6-річна Богдана лише робить перші кроки в балеті, проте має великі плани як на свій виступ на сцені Танців, так і на своє майбутнє. Мрія дівчинки — сяяти на найвідоміших оперних сценах. Любов до балету їй прищепила бабуся. Від самого народження Богдані вмикали класичну музику, а вже у 6 місяців дівчинка замість мультиків захоплено дивилася по телевізору балетні постановки і «підтанцьовувала» ручками. В 2 рочки дівчинка почала свій шлях в балеті і працює щодня заради здійснення мрії.

Вразити українців рішуче налаштована 22-річна Юлія Дишлєва. Дівчина працює в стилі скромного тверку, а для свого виступу на сцені World of Dance обрала неочікуваний образ молекули алюмінію. Танці на СТБ для Юлії — це можливість розвіяти поширений стереотип, що тверк — це вульгарно. «Тверком можна станцювати будь-які емоції та будь-яку історію. Я прагну довести, що цей стиль може зовсім не нести в собі сексуального підтексту, а бути стриманим і навіть скромним», — запевняє танцівниця.

Абсолютні чемпіони Блекпулу, танець добра і зла, пошуки себе після розлучення і мистецство вуличних танців — цієї неділі учасники проєкту доводитимуть, що Танці здатні поєднати в міцний тандем навіть повні протилежності.



Video: Чим здивує 5 випуск Танці. World of Dance від 27.11.2022 Не пропустіть 5 випуск проєкту Танці. World of Dance від 27.11.2022 на СТБ. Дивіться відео анонс 5 випуску танцювального шоу Танці. World of Dance

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях:

(соло та дуети віком до 17 років),

(сольні виконавці віком від 17 років) та

(від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ за посиланням:

https://t.me/channelSTBgolosuvannya

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери — по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

«Танці. World of Dance» — щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Ведуча проєкту — чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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