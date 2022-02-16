Телеканал СТБ і група Starlight Media вже готують нове масштабне шоу — українську адаптацію успішного формату «World of Dance», який дистриб’ютує компанія NBCUniversal. Суддя танцювального шоу Макс Чмерковський напередодні прем’єри розповів глядачам «Неймовірної правди про зірок» про те, як життя в Америці вплинуло на нього теперішнього. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Після переїзду в Америку я був найбілішою вороною з усіх білих ворон. Це сталося в період дорослішання ― в 14 років. Я дуже важко адаптовувався, у мене не виходило з мовою, депресія. Саме тоді мене рятували танці. Вся моя увага фокусувалася на них. Це був дуже важкий період у моєму житті».

Саме через ці випробування та важке дитинство Максим балує свого маленького сина Шая. Хоче, щоб у нього завжди все було добре.

«Я тепер дограю те, чого в мене не було. У мого сина є все: поїздки, купа іграшок, 5 дронів. У кого з дітей 80-х були дрони?» (Сміється. ― Прим. ред.).

Нагадаємо, що прем’єра «Танці. World of Dance» на телеканалі СТБ відбудеться 26 березня о 19:00.

Нещодавно СТБ розкрив імена зіркового журі та ведучої проєкту «Танці. World of Dance». Цієї весни найкращих танцюристів обиратимуть: Тетяна Денисова, Макс Чмерковський та Євген Кот.

Зйомки телевізійних кастингів розпочато.

Video: Макс Чмерковський: про життя в Америці, Шая та депресію Суддя танцювального шоу Макс Чмерковський напередодні прем'єри розповів глядачам «Неймовірної правди про зірок» про те, як життя в Америці вплинуло на нього теперішнього

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