Телеканал СТБ и группа Starlight Media уже готовят новое масштабное шоу ― украинскую адаптацию успешного формата «World of Dance», дистрибутируемого компанией NBCUniversal. Судья танцевального шоу Макс Чмерковский накануне премьеры рассказал для зрителей «Неймовірної правди про зірок» о том, как жизнь в Америке повлияла на него нынешнего. Подробности ― далее в материале.

«После переезда в Америку я был самой белой вороной из всех белых ворон. Это произошло в период взросления ― в 14 лет. Я очень тяжело адаптировался, у меня не получалось с языком, депрессия. В это время меня спасали танцы. Все мое внимание фокусировалось на них. Это был очень трудный период в моей жизни».

Именно из-за этих испытаний и тяжелого детства Максим балует своего маленького сына Шая. Хочет, чтобы у него всегда все было хорошо.

«Я теперь доигрываю то, чего у меня не было. У моего сына есть все: поездки, куча игрушек, 5 дронов. У кого из детей 80-х были дроны? (Смеется. ― Прим. ред.).

Напомним, что премьера «Танцы. World of Dance» на телеканале СТБ состоится 26 марта в 19:00.

Недавно СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущей проекта «Танцы. World of Dance». Этой весной лучших танцоров будут выбирать: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Съемки телевизионных кастингов начались.

Video: Макс Чмерковский: о жизни в Америке, Шае и депрессии Макс Чмерковский накануне премьеры рассказал для зрителей «Неймовірної правди про зірок» о том, как жизнь в Америке повлияла на него нынешнего

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