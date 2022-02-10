Один з найкращих хореографів-постановників країни, суддя легендарного проєкту «Україна має талант» і соліст перших в Україні 3D-шоу рівня «Цирку дю Солей» («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій») знову сяде за суддівський стіл вже незабаром! Переможець шоу «Танцюють всі!» Женя Кот побачив перших учасників проєкту «Танці. World of Dance» і на власні очі переконався, що навесні глядачів телеканалу СТБ чекають незабутні враження та емоції!

Чого очікуєте від грандіозного повернення танців на СТБ? Що у форматі «World of Dance» вас приваблює найбільше?

Я чекаю побачити багато крутих, нових танцівників, стилів і просто багато гарячого денсу! Мені дуже подобається цей проєкт, я спостерігав за цим шоу, яке транслювалося в Америці, і мені дуже подобається те, що в цьому форматі можна в різних варіаціях брати участь. Тобто це соло, дуети, діти, великі команди. І це круто, що можна показати велике різноманіття хореографії. І я впевнений, що цей проєкт дасть потужний поштовх для індустрії танцю, і вона буде більше розвиватися.

Яким Женя Кот буде суддею у проєкті «Танці. World of Dance»?

У цьому проєкті я буду вимогливим суддею, але разом з тим емпатичним, тому що танці ― це моє. Я буду кайфувати, качатись разом з усіма, і я хочу, щоб усі танцівники виходили і так класно танцювали, щоб емоції аж пронизували мене. Щоб я міг разом з учасниками сміятися, веселитися, танцювати, грувити і плакати. Хочу бути співучасником цієї події.

Кого з танцюристів особисто ви чекаєте побачити на кастингу?

Особисто я не чекаю когось конкретного, бо навіть якщо прийдуть танцівники, яких я знаю, я хочу, щоб вони максимально круто проявляли себе, тому що я буду за них максимально сильно вболівати.

Які танцювальні стилі ви хочете побачити на кастингах?

Чесно кажучи, я хочу побачити індивідуальні стилі. Поєднання кількох, якусь особисту хореографію різних танцівників. Хочу, щоб вони підірвали наш майданчик і запалили його максимально ефектно, круто і кайфово.

Побажання танцюристам, які мріють взяти участь у «Танці. World of Dance».

Бажаю дуже професійно виступити, взяти максимальний досвід з цих виступів і пройти якомога далі. Перемогти, познайомитися з різними учасниками і, можливо, зробити якісь колаборації. Можливо, в когось чогось навчитися. Дати поштовх розвитку танцювальної індустрії і кайфувати на сцені!

Більше на тему: Ми станемо свідками народження справжніх зірок танцю: Євген Кот прокоментував повернення танцювального шоу на СТБ

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ