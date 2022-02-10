Один из лучших хореографов-постановщиков страны, судья легендарного проекта «Україна має талант» и солист первых в Украине 3D-шоу уровня «Цирка дю Солей» («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій») снова сядет за судейский стол уже в скором времени! Победитель шоу «Танцуют все!» Женя Кот увидел первых участников проекта «Танцы. World of Dance» и воочию убедился, что весной зрителей телеканала СТБ ждут незабываемые впечатления и эмоции!

Чего ожидаете от грандиозного возвращения танцев на СТБ? Что в формате «World of Dance» вас привлекает больше всего?

Я ожидаю увидеть много крутых, новых танцовщиков, стилей и просто много горячего денса! Мне очень нравится этот проект, я наблюдал за этим шоу, которое транслировалось в Америке, и мне очень нравится то, что в этом формате можно участвовать в разных вариациях. То есть, это соло, дуэты, дети, большие команды. И это круто, что можно показать большое разнообразие хореографии. И я уверен, что этот проект даст мощный толчок для индустрии танца, и она будет больше развиваться.

Каким Женя Кот будет судьей в проекте «Танцы. World of Dance»?

В этом проекте я буду требовательным судьей, но вместе с тем эмпатичным, потому что танцы ― это мое. Я буду кайфовать, качаться вместе со всеми, и я хочу, чтобы все танцовщики выходили и так классно танцевали, чтобы эмоции пронзали меня. Чтобы я мог вместе с участниками смеяться, веселиться, танцевать, грувить и плакать. Хочу быть соучастником этого события.

Кого из танцоров лично вы ожидаете увидеть на кастинге?

Лично я не жду кого-то конкретного, потому что даже если придут танцовщики, которых я знаю, я хочу, чтобы они максимально круто проявляли себя, потому что я буду за них максимально сильно болеть.

Какие танцевальные стили вы хотите увидеть на кастингах?

Честно говоря, я хочу увидеть индивидуальные стили. Сочетание нескольких, какую-то личную хореографию разных танцовщиков. Хочу, чтобы они взорвали нашу площадку и зажгли ее максимально эффектно, круто и кайфово.

Пожелания танцорам, мечтающим поучаствовать в «Танцы. World of Dance».

Желаю очень профессионально выступить, взять максимальный опыт из этих выступлений и пройти как можно дальше. Победить, познакомиться с разными участниками и, возможно, сделать какие-то коллаборации. Возможно, у кого-то чему-то научиться. Дать толчок развитию танцевальной индустрии и кайфовать на сцене!

Евгений Кот прокомментировал возвращение танцевального шоу на СТБ

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