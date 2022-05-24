Максим Чмерковский и его благотворительная организация строят модульный городок для переселенцев в Украине

Всемирно известный танцовщик и хореограф Максим Чмерковский вместе с отцом Александром начали в США благотворительный проект помощи Украине Baranova27.

Одно из главных направлений деятельности проекта — сооружение модульного городка «Барановая Village» во Львовской области для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны России против Украины.

Первые 10 домов уже закончены и отправились в Украину!

Мы в правильном месте и времени! Это огромный и очень важный проект для всех нас, и я не могу дождаться, когда первые семьи в Украине поселятся в наших домах! Каждый дом прибудет под ключ: в нем есть холодильник, плита, постельное белье, средства гигиены, ваучеры на питание и прочее, — комментирует основатель проекта Максим Чмерковский.

Производителем является одна из авторитетных турецких компаний, крупнейшая в Европе и вторая в мировом рейтинге строительства модульных домов. К реализации этого проекта присоединилось Посольство Украины в Турецкой Республике.

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