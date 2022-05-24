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Максим Чмерковський та його благодійна організація будують модульне містечко для переселенців в Україні

24.05.2022

Всесвітньовідомий танцівник та хореограф Максим Чмерковський разом з батьком Олександром започаткували у США благодійний проект допомоги Україні “Baranova27”. 

Максим Чмерковський та його благодійна організація будують модульне містечко для переселенців в Україні

Один із головних напрямків діяльності проекту – спорудження модульного містечка “Баранова Village” у Львівській області для українців, які змушені були залишити свої домівки через війну Росії проти України.

Перші 10 будинків вже закінчені та відправились до України! 

Ми у правильному місці та часі! Це величезний і дуже важливий проект для всіх нас, і я не можу дочекатися, коли перші родини в Україні оселяться у наших будинках! Кожен будинок прибуде «під ключ»: у ньому є холодильник, плита, постільна білизна, засоби гігієни, ваучери на харчування та інше, – коментує засновник проекту Максим Чмерковський. 

Виробником є одна з авторитетних турецьких компаній, найбільша у Європі та друга у світовому рейтингу з будівництва модульних будинків. До реалізації цього проекту вже долучилось Посольство України в Турецькій Республіці.

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