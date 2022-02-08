Репортаж зі старту кастингів шоу «Танці. World of Dance»

Телеканал СТБ і група Starlight Media готують нове масштабне шоу — українську адаптацію успішного формату World of Dance, який дистриб’ютує компанія NBCUniversal. Уже цієї весни Україна побачить найкращий сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому телебаченні. Але що відбувається за лаштунками грандіозного танцювального шоу? Дізнайтеся просто зараз!

З самісінького ранку біля Центру культури і мистецтв НТУУ «КПІ» людно. Субота, вихідний, однак багато киян замість звичного відпочинку та домашніх клопотів прийшли сюди, щоб стати глядачами незабутнього танцювального дійства. На вході на них чекають адміністратори, які по черзі вимірюють температуру і видають паперовий браслет ― перепустку на знімання грандіозного шоу. У холі вирує справжня мистецька атмосфера: ведуча проєкту бере інтерв’ю у перших учасників ― маленьких Єви та Петра, які попри хвилювання вже готові вийти на сцену і показати свій хореографічний рівень, а інші розтягуються і тренують до автоматизму рухи та складні акробатичні елементи.

Сьогодні на кастинг зібралося зо три десятки танцівників різного віку та з різним багажем досвіду. Однак тільки половині з них вдасться пройти в наступний етап шоу. За лаштунками помічаю вже відомих глядачам СТБ хореографів ― Назара Грабара та Юрія Гурича. Назара ви точно знаєте ― він учасник 7 сезону проєкту «Танцюють всі», який знову прийшов показати свою майстерність у хіп-хопі разом зі своїм другом Юрієм. Незважаючи на доволі великий телевізійний досвід, хлопці неабияк хвилюються, адже продемонструвати свій талант на «Танці. World of Dance» прийшли найкращі з найкращих.

Дорогою до сцени помічаю піарниць телеканалу: дівчата вже взяли коментарі в суддів, написали релізи і щось жваво обговорюють з ведучою шоу ― Наталею Татаринцевою.

Семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренерка сьогодні не стримує емоцій: вперше в ролі ведучої і вперше ― такого масштабного шоу. 7 років тому вона в цьому ж холі відтреновувала свій виступ до найдрібніших деталей, щоб вразити журі проєкту «Україна має талант».

Уже через кілька годин я зайшла на її Instagram. Сотні коментарів підтримки від прихильників Наталії свідчать про одне ― її на проєкті чекали давно.

«Кажіть відверто: хтось на таке очікував? Я ні, але дуже цього хотіла! Тепер офіційно та українською я можу повідомити вам, що моя мрія спробувати себе у ролі телеведучої здійснюється саме зараз. Зустрічайте мене в новому статусі та слідкуйте за новинами на сторінці нашого танцювального проєкту. До речі, мій крутезний чоловік Женя Кот ― суддя цього шоу, і він дуже допомагає своєю підтримкою. Сьогодні в нас перший знімальний день і мій дебют, та я капець як нервую. Мені дуже важлива ваша підтримка!».

І поки Наталя розпитувала учасників про їхнє життя поза хореографічними залами, я вирішила дізнатися, що ж відбувається за суддівським столом у розпал приготувань до першого ефіру.

Пройшовши охорону та адміністраторів, одразу звертаю увагу на сцену: неймовірна графіка та світло. Звукорежисери тестують мікрофони, продюсери ― картинку. На мить уявляю себе учасницею шоу. Як би було круто виступити і показати високий рівень підготовки, та так, щоб сам Женя Кот аплодував стоячи… Але поки що я допиваю горня вже холодної кави і прямую до столу журі ― дуже вже цікаво, про що говорять гуру танцю.

І поки фантазії розбивалися об реальність, мене випередили візажисти й зіркові менеджери шоу. Саме ці люди допомагають суддям у підготовці до ефіру: макіяж, зачіски, мікрофони та настрій на зйомках зірок ― відповідальність за такі важливі речі лежить якраз на них.

Помічаю усмішку на обличчі Жені Кота: вже не може дочекатися першого учасника і моніторить новини в соціальних мережах. Тетяна Денисова разом із Максом Чмерковським обговорюють те, кого ж саме побачать сьогодні на сцені легендарного шоу.

3, 2, 1 ― знімаємо! На сцену одне за одним почали виходити топові танцівники й танцівниці країни. Сьогодні своїми виступами суддів зачаровували хіп-хопери, східна танцівниця, дитячі колективи й танцівники стилю vogue. Окрім хореографічної підготовки журі приділяло особливу увагу концепції номеру ― про що він був, який меседж містить і що саме хотів донести учасник до аудиторії.

У перервах судді обговорювали виступи танцівників і посмак їхніх номерів. Знімання тривали до пізнього вечора, майже до півночі працівники каналу розбирали сцену і готувалися до другого знімального дня. Хто іще виступить на «Танці. World of Dance»? І кого пропустять у наступний етап судді? Дивіться вже зовсім скоро!

Більше на тему: Ми станемо свідками народження справжніх зірок танцю: Євген Кот прокоментував повернення танцювального шоу на СТБ

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ