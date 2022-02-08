Репортаж со старта кастингов шоу «Танцы. World of Dance»

Телеканал СТБ и группа Starlight Media готовят новое масштабное шоу — украинскую адаптацию успешного формата World of Dance, дистрибутируемого компанией NBCUniversal. Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, существующий на мировом телевидении. Но что происходит за кулисами грандиозного танцевального шоу? Узнайте прямо сейчас!

С самого утра на территории Центра культуры и искусств НТУУ «КПИ» людно. Суббота, выходной, однако многие киевляне вместо привычного отдыха и домашних хлопот пришли сюда, чтобы стать зрителями незабываемого танцевального действа. На входе их ждут администраторы, которые поочередно измеряют температуру и выдают бумажный браслет ― пропуск на съёмку грандиозного шоу. В холле бурлит настоящая атмосфера искусства: ведущая проекта берет интервью у первых участников ― маленьких Евы и Петра, которые, несмотря на волнение, уже готовы выйти на сцену и показать свой хореографический уровень, а остальные растягиваются и оттачивают до автоматизма движения и сложные акробатические элементы.

Сегодня на кастинг собралось три десятка танцовщиков всех возрастов и с разным багажом опыта. Однако только половине из них удастся пройти в следующий этап шоу. За кулисами замечаю уже известных зрителям СТБ хореографов Назара Грабара и Юрия Гурича. Назара вы точно знаете ― он участник 7 сезона проекта «Танцуют все», который снова пришел показать свое мастерство в хип-хопе вместе со своим другом Юрием. Несмотря на довольно большой телевизионный опыт, ребята очень волнуются, ведь продемонстрировать свой талант на «Танцы.World of Dance» пришли лучшие из лучших.

По дороге к сцене замечаю пиарщиц телеканала: девушки уже взяли комментарии у судей, написали релизы и что-то живо обсуждают с ведущей шоу ― Натальей Татаринцевой.

Семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональная тренер сегодня не сдерживает эмоций: впервые в роли ведущей и впервые ― такого масштабного шоу. 7 лет назад она в этом же холле тренировала свое выступление до мельчайших деталей, чтобы поразить жюри проекта «Україна має талант».

Уже через несколько часов я зашла на ее Instagram. Сотни комментариев поддержки от поклонников Натальи свидетельствуют об одном ― ее на проекте ждали давно.

«Говорите откровенно: кто-то такое ожидал? Я нет, но очень этого хотела! Теперь официально и по-украински я могу сообщить вам, что моя мечта попробовать себя в роли телеведущей осуществляется именно сейчас. Встречайте меня в новом статусе и следите за новостями на странице нашего танцевального проекта. Кстати, мой крутой муж Женя Кот ― судья этого шоу, и он очень помогает своей поддержкой. Сегодня у нас первый съемочный день и мой дебют, и я капец как нервничаю. Мне очень важна ваша поддержка!»

И пока Наталья расспрашивала участников об их жизни вне хореографических залов, я решила узнать, что же происходит за судейским столом в разгар приготовлений к первому эфиру.

Пройдя охрану и администраторов, сразу обращаю внимание на сцену: невероятная графика и свет. Звукорежиссеры тестируют микрофоны, продюсеры ― картинку. На мгновение представляю себя участником шоу. Как бы было круто выступить и показать высокий уровень подготовки, да так, чтобы сам Женя Кот аплодировал стоя… Но пока я допиваю чашку уже холодного кофе и направляюсь к столу жюри ― очень уж интересно, о чем говорят гуру танца.

И пока фантазии разбивались о реальность, меня опередили визажисты и звездные менеджеры шоу. Именно эти люди помогают судьям в подготовке к эфиру: макияж, прически, микрофоны и настроение на съемках звезд ― ответственность за столь важные вещи лежит как раз на них.

Замечаю улыбку на лице Жени Кота: уже не может дождаться первого участника и мониторит новости в социальных сетях. Татьяна Денисова вместе с Максом Чмерковским обсуждают то, кого же увидят сегодня на сцене легендарного шоу.

3, 2, 1 ― снимаем! На сцену один за другим стали выходить топовые танцовщики и танцовщицы страны. Сегодня своими выступлениями судей очаровывали хип-хопперы, восточная танцовщица, детские коллективы и танцовщики стиля vogue. Кроме хореографической подготовки жюри уделяло особое внимание концепции номера ― о чем он был, какой месседж содержит и что именно хотел донести участник до аудитории.

В перерывах судьи обсуждали выступления танцовщиков и послевкусие их номеров. Съемки продолжались до позднего вечера, почти до полуночи работники канала разбирали сцену и готовились ко второму съемочному дню. Кто еще выступит на «Танцах. World of Dance»? И кого пропустят в следующий этап судьи? Смотрите уже совсем скоро!

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