Ведущая «Танці. World of dance» Наталья Татаринцева: Лучший вариант – не положить на полку танцы наших украинцев, а показать их зрителю

Состоялась премьера танцевального шоу «Танці. World of dance». Суперталантливые дети, трогательные взрослые соло и впечатляющие коллективы – лучшие танцоры и танцовщицы, объединенные любовью к жизни и Украине, вдохновляют нас своим мастерством по воскресеньям на СТБ. Ведущей стала спортсменка, гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по pole dance — Наталья Татаринцева. Издание «КП в Украине» пообщалось с ведущей и расспросило все тайны Танцев.

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О дебюте в роли ведущей

Это было уже почти год тому назад, но до сих пор помню эти ощущения. В первый съемочный день очень переживала. Помню, ехала в 6 утра на макияж и настолько волновалась, что меня даже тошнило. Но когда меня накрасили, создали образ, я попала на съемочную площадку, познакомилась со съемочной командой, начала общаться с участниками, расслабилась настолько, что даже не заметила, насколько легко влилась и в сам съемочный процесс, и в общение. Тогда мне было тяжело разговаривать на украинском языке, но меня поддерживала и съемочная команда, и все участники, понимая, что это мой первый опыт как интервьюера. Это было и весело, и совершенно по-новому, потому что я человек из другой профессии и другим занимаюсь по жизни. Сейчас вспоминаю все эти моменты с улыбкой.

О народном голосовании

Действительно, сейчас у нас народное голосование. Мне лично не хватает жюри. Потому что я в принципе человек, который привык соревноваться или получать оценку опытных людей, мне как танцовщице это важно.

Но я уверена, когда война закончится, этот проект еще вернется в эфир с классными крутыми украинскими судьями, которые смогут оценить наших танцоров.

Пока, думаю, это лучший вариант – не положить на полку танцы наших украинцев, а показать их зрителю. Танцы важны в любое время. Чтобы не случилось, мы должны танцевать, потому что мы непобедимые. Мы должны ухаживать за собой, и изнутри, и снаружи, за своим собственным творчеством.

Танцоры – это большая каста людей, которая проявляет себя в танце каждый день. Вообще мы все в душе должны быть танцорами. Когда мы смотрим на кого-то, мы не всегда должны его за что-то ругать или оценивать, а просто вдохновляться. Поэтому мне кажется, этот проект сейчас больше для вдохновения.

Я понимаю, что с оценками жюри и танцовщику было интереснее, и зрителю, потому что бывали и натянутые или суперласковые моменты, и когда кто-то с кем-то спорит на тему оценок. Но сегодня и так достаточно негатива в нашем мире, поэтому важно просто созерцать, мотивироваться, вдохновляться, а после просмотра разворачиваться и идти танцевать.

О музыкальном сопровождении выступлений

Думаю, проблемы с музыкой возникли из-за того, что многие авторские права принадлежат враждебным компаниям на данный момент, и телеканал просто не хотел использовать такую музыку. Не знаю, советовались ли на канале с участниками относительно выбора новых композиций, этим занимается креативная команда.

Со своей стороны могу сказать, что вижу разногласия, потому что я видела эти номера во время съемок. Конечно, та музыка, которую выбирали танцоры для своей постановки, на тот момент была лучше. Но сейчас мы все должны подстраиваться под тот мир, который есть. Мне кажется, главное сейчас – смотреть на опыт человека. Вообще, когда мы смотрим на танец, можно увидеть очень многое. В нем есть история человека. А музыка – это уже сопровождение танца. Поэтому важно увидеть то, что рассказывает человек своим танцем.

О родственниках Евгения Кота в Херсоне

Были знакомые, но они выехали. Родители Жени с кем-то там держат связь, созваниваются. Люди там радуются, что Херсон – это Украина.

Мы общаемся с благотворительными фондами, чтобы помочь больницам в городе. Потому что и для меня, и для Евгения это очень важно. Хотим поддерживать детишек, так как эта тема для нас актуальна. Что касается восстановлении Херсона — у нас много идей и планов.

О семье Натальи в Днепре

Да, мои родители в Днепре, у меня там и бабушка, ей уже 80 лет. Мы регулярно общаемся, по возможности ездим к ним. Они у меня достаточно активные, молодцы, не верят, что нас можно сломать. У нас вообще вся семья достаточно сильная эмоционально, поэтому мы верим только в победу и ждем ее.

Об отношениях с мужем во время войны

Не знаю, как так сложилось, но мы еще больше сблизились. Наверное, потому, что остались вместе – с начала войны все время были вместе, вместе делали разные проекты, в том числе и благотворительные. Я сразу начала делать свой проект с тренировками и донатами, Евгений – тоже. Мы поддерживали друг друга.

У нас были сложные ситуации в самом начале, потому что было большое напряжение. Но мы поговорили и поняли друг друга. Потому что и мне тяжело и страшно, я не понимаю, как жить дальше, и ему тоже не понятно, как действовать, работы нет, ты остаешься совершенно без ничего. Но для нас главное – это оставаться вместе, потому что мы вдвоем очень сильная команда. Мы не просто пара, у которой есть огромные чувства, мы действительно команда. У нас есть общая главная цель – дети, и мы хотим много детей.

У нас продолжаются романтические отношения. Женя постоянно дарит мне цветы, каждый день мы обнимаемся, целуемся, просто держимся за руки, очень много времени проводим вместе, вместе обсуждаем все будничные вопросы. Он помогает мне снимать мои видосики. У нас все вместе. И это – самое главное. Поэтому наша любовь стала только сильнее.

О детях

Мы начали работать с врачом над вопросом, чтобы забеременеть естественным путем. И когда мы уже много раз попробовали и поняли, что это сложно для нас, есть определенные обстоятельства со здоровьем, Женя сказал, что есть разные альтернативные варианты стать родителями. И если мы захотим усыновить ребенка, мы это сделаем. Поєтому нельзя сказать, что мы прямо в деталях обсуждали этот вопрос.

Мы все же не исключаем вариантов, что сможем сами родить. Мы еще не все варианты попробовали для себя. Мы, можно сказать, только начали, ведь некоторые пары и по 10 лет не могут забеременеть. Поэтому сейчас пробуем. Но вообще не против и усыновить ребенка. Мы абсолютно готовы стать многодетной семьей.

Конечно, хочется здесь и сразу, несмотря на войну, на все эти обстоятельства, в которых мы живем. Я принимаю гормональные стимуляторы, поэтому как-то очень чувствую в себе материнство, я готова всех детей к себе принять, быть мамой и от этого кайфовать. Если раньше я говорила, что у меня будет один ребенок, что у меня хватит энергии на одного, то теперь я понимаю, что у меня может быть и пятеро детей. Я готова к этому.

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Интервью Юлии Кацун