В субботу, 28 августа, на телеканале СТБ вышел 8 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретились четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивляла новая четвёрка?

Первым к себе на ужин пригласил гостей 40-летний Виталий Ващук. У мужчины есть собственный шоурум женской одежды. Сам себя он называет главным холостяком Киева. Говорит, что за неделю бывает на 5―6 свиданиях, поэтому часто питается в ресторанах. На закуску он приготовил салат цезарь под названием «Клеопатра», на основное ― «Коварную гейшу» (суп с морепродуктами), а на десерт ― вафельный торт под названием «Блондинка под шафе». После этого мужчина удивлял гостей своим музыкальным талантом ― игрой на гитаре.

После Виталия для гостей готовила участница 11 сезона реалити «Холостяк», космическая художница Оля Сидоренко. Девушка осталась непонятой в романтическом проекте и оставила после себя загадочный шлейф. На закуску она приготовила «Сладкую грусть» ― сырное ассорти с салатом из осьминога. Основное блюдо называлось «Айвазовский» (ризотто с морепродуктами). А на десерт художница подала шоколадное фондю с фруктами под названием «Тёмная река». После застолья гости рисовали картины под наставничеством хозяйки.

Следующим свои двери открыл Анатолий Цуперяк. Народный любимец, участник шоу «МастерШеф», он запомнился зрителям проекта как правдоруб. Мужчина все так же любит пошутить, поесть и ни на что не променяет родную закарпатскую кухню. В качестве закуски он подал «Тован» ― сальную нарезку с баношем и брынзой. На основное была «Сёрбанка мадьярская» (сырные шарики). А на десерт ― клубничное варенье под названием «Гомбовцы». В конце вечера гости прикоснулись к древней традиции ― прыгали через костер.

Последней к столу приглашала гостей фитнес-тренер Таша Егорова. Она называет себя «тираном» для клиентов. Говорит, что очень требовательна ― как в тренировках, так и в питании. На закуску она подала рулетики с овощами под названием «Китайский привет». Основным блюдом были зож-бургеры «Американский пирог». А на десерт был торт «Наполеон» под таким же пикантным названием «Французский поцелуй». После застолья гости занимались гимнастикой.

По подсчетам всех голосов победу в 8 выпуске шоу «Звана вечеря» одержал Анатолий Цуперяк!

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