В субботу, 18 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ вышел 11 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретились четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивляла новая четверка?

Первой у себя гостей встречала известная инста-мама, которая учит своих подписчиц воспитывать детей, ― Яна Осипова. На закуску она приготовила сырные шарики «Голову долой». Основное блюдо ― паста с беконом ― называлось «Пешки в сетях». На десерт был торт «битое стекло» под названием «Залайканная красота». После ужина гости поджигали пену.

Следующим в своем доме принимал гостей богатырь, самый сильный человек страны ― Александр Шепель. На основное он подал «Силу» ― стейки на гриле. На закуску была «Сила Атланта» ― салат с морепродуктами, а на десерт ― фрукты на гриле «За прекрасных дам». В качестве развлечения гости состязались в армрестлинг.

Третьей стол накрывала травница и отшельница, которая занимается целительством с помощью зелья и контактов с высшими силами, ― Татьяна Заика. На закуску она подала «Язык дракона» (хумус с лавашем). Основным блюдом была «Кровь земли» ― салат с авокадо. А на десерт гости лакомились ореховой запеканкой под названием «Сладкая чакра прозрения». После ужина все шаманили в лесу.

Последним был самый эпатажный шеф-повар Херсона, участник шоу «МастерШеф» ― Руслан Лучков. На закуску он подал угря с киноа «Секс с колдуньей». Основным блюдом была форель с мидиями «Круэлла». На десерт всех ждала «Принцесса на горошине» (клубника с томатами). После этого Руслан пел песни в женском образе.

По подсчету голосов, в 11 выпуске шоу «Звана вечеря»-2 победила Яна Осипова.

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