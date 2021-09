У суботу, 18 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрілися чотири яскраві учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивувала нова четвірка?

Першою у себе гостей зустрічала відома інста-мама, яка вчить своїх підписниць виховувати дітей, ― Яна Осипова. На закуску вона приготувала сирні кульки «Голову геть». Основна страва ― паста з беконом ― називалась «Пішаки в сітях». На десерт був торт «бите скло» під назвою «Залайкана краса». Після вечері гості підпалювали піну.

Наступним у своєму домі приймав гостей богатир, найсильніша людина країни ― Олександр Шепель. На основне він подав «Силу» ― стейки на грилі. На закуску була «Сила атланта» ― салат з морепродуктами, а на десерт ― фрукти на грилі «За прекрасних дам». Для розваги гості змагалися в армреслінгу.

Третьою стіл накривала травниця і відлюдниця, яка займається цілительством за допомогою зілля і контактів з вищими силами, ― Тетяна Заїка. На закуску вона подала «Язик дракона» (хумус із лавашем). Основною стравою була «Кров землі» ― салат з авокадо. А на десерт гості смакували горіховою запіканкою під назвою «Солодка чакра прозріння». Після вечері всі шаманили в лісі.

Останнім був найепатажніший шеф-кухар Херсона, учасник шоу «МастерШеф» ― Руслан Лучков. На закуску він подав вугра з кіноа «Секс із чаклункою». Основною стравою була форель з мідіями «Круела». На десерт учасників чекала «Принцеса на горошині» (полуниця з томатами). Після цього Руслан співав пісні в жіночому образі.

За підрахунком голосів в 11 випуску шоу «Звана вечеря»-2 перемогла Яна Осипова.



