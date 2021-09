У суботу, 11 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивуватиме нова четвірка?

Нова четвірка епатажних героїв готова дивувати своєю гостинністю і коронними стравами! Цього разу приймати гостей у себе вдома будуть: завзятий тусовщик, гуру всіх модних тенденцій столиці, зірковий ню-фотограф ― Den Tsarsky; підприємець із села, герой шоу «Хата на тата» ― Віталій Бабушко; модель plus-size, зірка паризького номеру «Elle» ― Наталка Петрик, а також екстрасенс, чорна відьма ― Ольга Волошина. Що ж сьогодні приготують герої випуску? Які частування подадуть вони на стіл? І хто з четвірки отримає найбільше балів від суперників?

Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 5: як відома балерина спокушала Павла Вишнякова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.