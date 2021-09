У суботу, 18 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийде 11 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться чотири яскравих учасника з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами буде дивувати нова четвірка?

Нова четвірка героїв готова приймати гостей! Цього разу коронними стравами і прийомами спробують здивувати: відома Інста-мама, яка вчить своїх підписниць виховувати дітей – Яна Осипова, травниця і відлюдниця, яка займається цілительством за допомогою трав і контактів з вищими силами – Тетяна Заїка, найепатажніший шеф-кухар Херсона , учасник шоу «МастерШеф» – Руслан Лучків, богатир, найсильніша людина країни – Олександр Шепель. Хто ж удостоїться перемоги в цей раз? Не пропустіть!

