У суботу, 7 серпня, о 18:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 5 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Що було у новому випуску проєкту?

Першим у себе вітав гостей Павло Вишняков. Відомий актор театру і кіно (серіали «Повернення Мухтара», «Опер за викликом», «Жіночий лікар»), фіналіст танцювального шоу, холостяк і головний секс-символ українського телебачення подав на закуску мочанку «Про що мовчить мачо», основну страву «Гаряче серце» (гарбуз із бараниною) і десерт під назвою «Чоловіча слабкість» (вафельний торт). Для своїх гостей він продемонстрував акторський майстер-клас.

Наступним вечерю готував Едвард Стариковський. Веган, дієтолог, психолог, фізіогноміст, тренер цілющого імпульсу Голтіс, а також найактивніший пропагандист вживання грибів мухоморів для зцілення організму приготував вечерю в грибній концепції. На закуску він подав смажені гриби «Медуза лісова»; основна страва називалась «Чорна магія» (пельмені з веганського м’яса), а десерт ― «Веном» (веганський брауні). Наприкінці вечора учасники розтягували тіло на спеціальному масажері.

Третьою була блогерка Лея Верич. У свої 29 вона працювати не звикла, і найважче, що їй доводиться зробити за день, ― вибрати правильний ракурс для фото в інстаграм. На закуску дівчина подала батат «Солодка колаба», на основне ― індичку «Гаряча ціпа» і брауні «Бомба-ракета» на десерт.

Після вечері Лея влаштувала групову фотосесію.

Останньою гостинність демонструвала власниця студії пілатесу, колишня балерина Юлія Ліванова. Дівчина об’їздила з гастролями пів світу, а нещодавно зустрічала у своєму домі героїв проєкту «Звана вечеря». На закуску вона подала харчо «Екзерсис», на основне — «Варіацію аля-Меланзане» (куряче філе з овочами), а на десерт — тирамісу під назвою «Марія Тальоні». Після цього всі учасники вчилися ходити на пуантах.

За підрахунком голосів у 5 випуску шоу «Звана вечеря» переміг Едвард Стариковський!

