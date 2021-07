Сьогодні, 27 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 4 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», у якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Читайте, що було в 4 випуску шоу «Звана вечеря», просто зараз.

Першою у своєму домі гостей приймала скандальна блогерка, співачка й інстамодель Римма Федорова. На закуску артистка приготувала салат із лососем. На основну страву подала пасту з чорнилами каракатиці під назвою «Чорна пасія». І на десерт — панакоту «Вершки суспільства». Опісля Римма запропонувала учасникам пограти у гру «запитання―відповідь».

Наступним своїми кулінарними талантами вражав холостяк-мільйонер Валентин Станішевський, який у свої 32 роки має більше 7 бізнесів. На закуску він подав салат з креветками «Гола правда», приготований на молекулярній кухні. Основна страва називалась «Солодке життя» (телячі медальйони у вишневому соусі). А на десерт був мус із фруктів під назвою «Повітряний поцілунок». На завершення мільйонер запропонував гостям поринути у вир гострих вражень ― постояти на цвяхах!

Тренерка з побудови стосунків Дарина Баханова приготувала на закуску салат з оливками «Віагра для нареченого». Дораду під назвою «Залізти у весільну сукню» дівчина подала на основну страву. А от на десерт був яблучно-банановий пиріг із морозивом «Чесна куртизанка». Наприкінці вечора Дарина влаштувала учасникам психотерапевтичний сеанс.

Фельдшер Олександр Грицай зустрічав гостей останнім. На закуску чоловік подав лаваш із крабовими паличками «Три мушкетери». Основною стравою «Вакцина» була запечена риба з томатами. На десерт Олександр приготував пиріг із яблуками «Багряні вітрила». А щоб розважитись, учасники поводили медичні досліди.

За підрахунками голосів перемогу здобув Валентин Станішевський

Дивитись онлайн 1 випуск 2 сезону Звана вечеря від 19.07.2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.