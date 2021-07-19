Звана вечеря 2021 – 1 випуск від 19.07.2021 – Звана вечеря Олександр Кривошапко, Margo Dumas, Сергій Зима, Наталя Станицька

Ви дивитеся проєкт Звана вечеря 2 сезон 1 випуск від 19.07.2021, в якому в гості одне до одного завітають люди, які звикли бути завжди в центрі уваги. Перукар і власник мережі салонів «Zima Style» Сергій Зима запропонує гостям випустити пар на манекенах, а ню-модель Margo Dumas змусить гостей оголитися… духовно! У проєкті Звана вечеря 2021 скандальний співак та боксер Олександр Кривошапко покаже учасникам свою темну сторону і посвариться відразу з двома героями. А психотерапевт і модель ХХL Наталія Станицька познайомить гостей з незвичайним вченням – трансерфінгом реальності. В кінці тижня, коли учасники побачать свої оцінки, між Олександром і Сергієм спалахне конфлікт. Через що посваряться хлопці? Дивіться у проєкті Звана вечеря 2 сезон 1 випуск від 19.07.2021 на сайті СТБ.

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