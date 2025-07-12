Звана вечеря 3 сезон 5 випуск дивитися онлайн від 12.07.2025

Випуск 5 | 12.07.2025 | Сезон 3

Дивіться онлайн 5 випуск проєкту Звана вечеря 3 сезон від 12.07.2025 на сайті СТБ. У новому епізоді експертка з сексу Ксенія влаштувала вечерю-спокусу з афродизіаками й фліртом. Та, схоже, вечеря на ліжку не всім припала до смаку. Кому саме? Дізнайтеся у 5 випуску шоу Звана вечеря

Мачо з подіуму Євген розповідав весь вечір про себе. Чи будуть його страви такі ж неперевершені? Гінеколог Ренат здивував гостей своїм хоббі, та чи оцінять вони тематичний вечір? Який вечір тепла, ностальгії та щирих емоцій подарує бабуся Лі? Все це ви дізнаєтесь у 5 випуску кулінарного шоу Звана вечеря.

Хто з учасників зумів зачарувати своїх гостей настільки, що йому дісталися лаври переможця? Чий вечір найбільше запам’ятався? Дивіться новий випуск шоу Звана вечеря 3 сезон, щоб побачити, як людей зближає гумор і любов до готування.

Звана вечеря

Звана вечеря 3 сезон

Звана вечеря 3 сезон 4 випуск