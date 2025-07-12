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Video: Звана вечеря 3 сезон 5 выпуск смотреть онлайн от 12.07.2025

Смотреть проект Звана вечеря 3 сезон 5 выпуск онлайн. Смотреть онлайн 5 выпуск проекта Звана вечеря 3 сезон от 12.07.2025 - на сайте СТБ
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Выпуск 5 | 12.07.2025 | Сезон 3

Смотрите онлайн 5 выпуск проекта Звана вечеря 3 сезон от 12.07.2025 на сайте СТБ. В новом эпизоде эксперт по сексу Ксения устроила ужин-искушение с афродизиаками и флиртом. Но, похоже, ужин на кровати не всем пришелся по вкусу. Кому именно? Узнайте в 5 выпуске шоу Звана вечеря.

Мачо с подиума Евгений весь вечер рассказывал о себе. Будут ли его блюда такими же непревзойденными? Гинеколог Ренат удивил гостей своим хобби, но оценят ли они тематический вечер? Какой вечер тепла, ностальгии и искренних эмоций подарит бабушка Ли? Все это вы узнаете в 5 выпуске кулинарного шоу Звана вечеря.

Кто из участников сумел очаровать своих гостей настолько, что ему достались лавры победителя? Чей вечер запомнился больше всего? Смотрите новый выпуск шоу Звана вечеря 3 сезон, чтобы увидеть, как людей сближает юмор и любовь к готовке.

Звана вечеря

Звана вечеря 3 сезон

Звана вечеря 3 сезон 4 выпуск

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