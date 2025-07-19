Звана вечеря 3 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 19.07.2025

Выпуск 6 | 19.07.2025 | Сезон 3

Смотрите онлайн 6 выпуск проекта Звана вечеря 3 сезон от 19.07.2025 на сайте СТБ! В новом выпуске кулинарного шоу зрителей ждут яркие персонажи, неожиданные сюрпризы и кулинарные открытия.

Блогерша с Троещины Анетта приходит на первый ужин со своими приборами в меховом пальто, а ужин готовит в присущем ей стиле. Актриса Катя удивляет гостей авторскими блюдами с вином собственного производства, создавая атмосферу страсти и изысканности. Пожарный Артем представляет свою фирменную уху с дымком, а шеф Вадим удивляет гостей изысканным меню, которое раскроет гастрономические горизонты претендентов на победу в шоу!

Во время ужина друг у друга участники постепенно раскрывают свои характеры и делятся историями жизни, но кто-то из них все же останется «темной лошадкой», скрывающей свою биографию.

Узнайте, кто будет создавать напряжение и провоцировать соперников, – смотрите 6 выпуск шоу Звана вечеря!

Звана вечеря

Звана вечеря 3 сезон

Звана вечеря 3 сезон 5 выпуск