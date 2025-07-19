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Звана вечеря

Video: Звана вечеря 3 сезон 6 випуск дивитися онлайн від 19.07.2025

Дивитися проєкт Звана вечеря 3 сезон 6 випуск онлайн. Дивитися онлайн 6 випуск проєкту Звана вечеря 3 сезон від 19.07.2025 - на сайті СТБ
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Випуск 6 | 19.07.2025 | Сезон 3

Дивіться онлайн 6 випуск проєкту Звана вечеря 3 сезон від 19.07.2025 на сайті СТБ! У новому випуску кулінарного шоу на глядачів чекають яскраві персонажі, неочікувані сюрпризи та кулінарні відкриття.

Блогерка з Троєщини Анетта приходить на першу вечерю з власними приборами у хутряному пальті, а вечерю приготує у притаманному їй стилі. Акторка Катя дивує гостей авторськими стравами з вином власного виробництва, створюючи атмосферу пристрасті й вишуканості. Пожежник Артем презентує свою фірмову уху з димком, а шеф Вадим здивує гостей вишуканим меню, яке розкриє гастрономічні горизонти претендентів на перемогу в шоу!

Під час вечері одне в одного учасники поступово розкривають свої характери та ділитимуться історіями життя. Та хтось з них все ж таки залишиться «темною конячкою», яка приховувала свою біографію.

Дізнайтеся, хто створюватиме напругу та провокуватиме суперників, – дивіться 6 випуск шоу Звана вечеря!

Звана вечеря

Звана вечеря 3 сезон

Звана вечеря 3 сезон 5 випуск

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