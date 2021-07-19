Звана вечеря 2021 – 1 выпуск от 19.07.2021 – Званый ужин Александр Кривошапко, Margo Dumas, Сергей Зима, Наталья Станицкая

Вы смотрите проект Звана вечеря 2 сезон 1 выпуск от 19.07.2021, в котором в гости друг к другу сходят люди, которые привыкли быть всегда в центре внимания. Парикмахер и владелец сети салонов «Zima Style» Сергей Зима предложит гостям выпустить пар на манекенах, а ню-модель Margo Dumas заставит гостей оголиться… духовно! В проекте Звана вечеря 2021 скандальный певец и боксер Александр Кривошапко покажет участникам свою темную сторону и поссорится сразу с двумя героями. А психотерапевт и модель XXL Наталия Станицкая познакомит гостей с необычным учением – трансерфингом реальности. В конце недели, когда участники увидят свои оценки, между Александром и Сергеем вспыхнет конфликт. Из-за чего поругаются парни? Смотрите в проекте Звана вечеря 2 сезон 1 выпуск от 19.07.2021 на сайте СТБ.

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