Учора, 26 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 3 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», у якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Читайте, що було у 3 випуску шоу «Звана вечеря», просто зараз.

Першою у себе вітала гостей співачка і психотерапевтка, українська «Ольга Бузова» Аліна Тім. На закуску вона приготувала «Щастя в келиху» – салат з креветками. Основною стравою була юшка по-фінськи під назвою «Сльози колишнього», а на десерт – кукурудза з вершками «Кукурудза, як у Тома Круза». Розважала Аліна Тім гостей співом.

Наступним був сексолог, андролог, репродуктолог, уролог, лікар вищої категорії Віталій Мигов. На закуску він подав салат з креветками і томатами під назвою «Нормозооспермія». Основна страва ― баранячі ребра — була подана під назвою «Із ребра Адама». На десерт чоловік приготував гостям страву «До вакханалії» – пиріг з виноградом. Завершився вечір ворожінням на картах таро.

Третім у себе приймав гостей бровіст, майстер перманентного макіяжу з Дніпра Ілля Агафонов. На закуску хлопець подав запечений з орегано камамбер «Палюче сонце», на основне був суп із цвітної капусти з креветками «Голуба лагуна», а на десерт – чизкейк під назвою «Замок із піску». Наприкінці вечора учасники відповідали на пікантні запитання.

Останньою в себе приймала гостей педагогиня з вокалу в телешоу «Україна має талант» та «Х-фактор» Галина Голубєва. Вона подала основну страву (курку з рисом) під назвою «Насичене тріо», закуску «Талант» (салат із печінкою) та десерт «Франція» (фрукти в ромі). Після вечері Галина розіграла з гостями цілу театралізовану виставу! Учасники переодягалися в різних персонажів та співали під акомпанемент.

За підрахунком голосів у 3 випуску шоу «Звана вечеря» переміг Ілля Агафонов!

