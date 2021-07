У понеділок, 19 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 1 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують вечерею і гостинністю. Які цікавинки були на першій званій вечері 2 сезону?

Першим свої двері для учасників відкрив Сергій Зима. Хлопець — власник відомої мережі салонів по всій Україні, стиліст із народу. Він — нетиповий представник б’юті-індустрії: не турбується про свій зовнішній вигляд і не хвалиться модними кубиками пресу. На закуску він приготував варені морепродукти «Заначка», на основну страву — шашлик «Чоловічий стержень» і десерт із желе «Уламки веселки». В кінці вечора Сергій продемонстрував свої перукарські таланти і вчив учасників модним стрижкам на манекенах.

Другою смачною вечерею частувала Марго Дюмас. Ню-модель, зірка «Playboy» і «Vogue» на проєкті використовувала не тільки свій головний козир — харизму і красиве тіло, а й кулінарний талант! Дівчина подала на закуску салат «Бійка в маслі», основну страву — стейки з червоної риби «Червона спокуса» і десерт (пюре з манго і чіа) під назвою «Чіа Чіа Сан». Як розвагу дівчина запропонувала гостям зіграти в психологічну гру.

Третьою у дім гостей запросила психотерапевтка, яка пишається своїм пишним тілом, — Наталія Станицька. Дівчина приготувала салат-закуску «Реальність», основну страву «Підступні маятники» (салат із різними видами мяса) та десерт без цукру «Фрейла душі». В кінці вечора Наталі запросила фотографа, який пофотографував в її квартирі всіх гостей.

Співак і фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр Кривошапко приймав гостей останнім.

На закуску артист подав салат під назвою «Хруст в суглобах», основну страву «Аперкот» (печену курятину) і торт із печива під назвою «Нокаут». У фіналі він заспівав гостям власну пісню. Однак коли вечір добігав кінця і гості дізналися свої оцінки, більшість із них були шоковані «одиницями» від Сергія Зими. Олександр Кривошапко був здивований, що відомий перукар поставив найнижчі бали дівчатам, які добре підготувалися до власних застіль. Саме тому у 1 випуску 2 сезону шоу «Звана вечеря» переміг Сергій Зима!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.