В понедельник, 19 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидели 1 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют ужином и гостеприимством. Что интересного было на первом званом ужине 2 сезона?

Первым свои двери для участников открыл Сергей Зима. Парень — владелец известной сети салонов по всей Украине, стилист из народа. Он — нетипичный представитель бьюти-индустрии: не беспокоится о своем внешнем виде и не хвастается модными кубиками пресса. На закуску он приготовил вареные морепродукты «Заначка», в качестве основного блюда был шашлык «Мужской стержень» и десерт с желе «Обломки радуги». В конце вечера Сергей продемонстрировал свои парикмахерские таланты и учил участников на манекенах модным стрижкам.

Второй вкусным ужином угощала Марго Дюмас. Ню-модель, звезда «Playboy» и «Vogue» на проекте использовала не только свой главный козырь — харизму и красивое тело, но и кулинарный талант! Девушка подала на закуску салат «Драка в масле», основное блюдо — стейки из красной рыбы «Красное искушение» и десерт под названием «Чиа Чиа Сан» (пюре из манго и чиа). В качестве развлечения девушка предложила гостям сыграть в психологическую игру.

Третьей в дом гостей пригласила психотерапевт, которая гордится своим пышным телом, — Наталья Станицкая. Девушка приготовила салат-закуску «Реальность», основное блюдо «Коварные маятники» (салат с различными видами мяса) и десерт без сахара «Фрейлих души». В конце вечера Наталья пригласила фотографа, который пофотографировал в ее квартире всех гостей.

Певец и финалист шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко принимал гостей последним. На закуску артист подал салат под названием «Хруст в суставах», основное блюдо «Апперкот» (жареную курятину) и торт из печенья под названием «Нокаут». В финале он спел гостям собственную песню. Однако когда вечер подходил к концу и гости узнали свои оценки, большинство из них были шокированы «единицами» от Сергея Зимы. Александр Кривошапко был удивлен, что известный парикмахер поставил низкие баллы девушкам, которые хорошо подготовились к собственным застольям. Именно поэтому в 1 выпуске 2 сезона шоу «Звана вечеря» победил Сергей Зима!

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