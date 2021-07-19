Во вторник, 20 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят 2 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте вторую четверку ярких героев!

Героями нового выпуска станут:

Юлия Айсина

Юлия Айсина — топовый звездный дизайнер. Свою одежду Юлия создает для роковых женщин, которые не боятся подчеркивать сексуальность! И вдохновение, по словам Юли, она черпает в самой себе. Юля ненавидит серость и считает — если жить, то на полную!

Лиля Сорокина

Лилия работает бренд-шефом в двух ресторанах в своем родном городе Каменец-Подольском. И по совместительству — самая яркая звезда своего города. Без нее не обходится ни одна вечеринка, так как выпить и вкусно поесть Лиля обожает.

Максим Красный

В свои 32 Максим работает нянем. Нянем стал случайно, согласившись однажды выручить друга, у которого заболела няня, и посидев с его детьми. Неожиданно для себя самого, Максиму так понравилось, что он решил переквалифицироваться из менеджера в профессионального няня. Работает уже 4 года и ни дня об этом не жалеет.

Васо

Танцор эротического жанра на пенсии, который не собирается сдавать свои позиции. В свои 37 он ни разу не был женат и уверяет, что никакая сила туда его не затащит, ведь мужчина по своей природе полигамен. Васо владеет заведением с эротическим уклоном и своим гостям собирается устроить не менее яркий и пикантный ужин.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.

Кто же получит наивысший балл от соперников за лучший вечер и ужин?

Напомним, теперь проект «Звана вечеря» выходит в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40.

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

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