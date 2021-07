У вівторок, 20 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 2 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте другу четвірку яскравих героїв!

Юлія Айсіна — топовий зірковий дизайнер. Свій одяг Юлія створює для фатальних жінок, які не бояться підкреслювати сексуальність! І натхнення, за словами Юлі, вона черпає в самій собі. Юля ненавидить сірість і вважає — якщо жити, то на повну!

Лілія працює бренд-шефом у двох ресторанах у своєму рідному місті Кам’янці-Подільському. І за сумісництвом — найяскравіша зірка свого міста. Без неї не обходиться жодна вечірка, адже випити і смачно поїсти Ліля обожнює.

У свої 32 Максим працює нянем. Нянем став випадково, погодившись одного разу виручити друга, у якого захворіла няня, і посидівши з його дітьми. Несподівано для себе самого, Максиму так сподобалося, що він вирішив перекваліфікуватися з менеджера на професійного няня. Працює вже 4 роки і ні дня про це не шкодує.

Танцюрист еротичного жанру на пенсії, який не збирається здавати свої позиції. У свої 37 він жодного разу не був одружений і запевняє, що ніяка сила туди його не затягне, адже чоловік за своєю природою полігамний. Васо володіє закладом з еротичним ухилом і своїм гостям збирається влаштувати не менш яскраву і пікантну вечерю.

Учасники оцінять один одного від 1 до 10 за трьома пунктами: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто збере найбільшу кількість балів від конкурентів.

Хто ж отримає найвищий бал від суперників за найкращу вечерю?

Нагадаємо, тепер проєкт «Звана вечеря» виходить у новий час — по понеділках і вівторках о 19:40.

«Звана вечеря» — це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасника з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити один до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

