У суботу, 25 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться чотири яскраві учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивуватиме нова четвірка?

Нова четвірка героїв готова приймати гостей! Цього разу за одним столом зустрінуться: 59-річна Лілія Рубан, яка гроші від свого ковбасного бізнесу вкладала в зятя, чоловіка її єдиної дочки, корінного француза Поля. Однак співпраця закінчилася. Можливо, на проєкті знайдеться новий потенційний підопічний? Другий герой ― співак IVAN NAVI. Він прихильник національної української кухні, яку йому готувала бабуся у великому родинному колі. Своїх гостей Іван планує годувати також українськими стравами. У гості до себе готова запросити учасниця 11 сезону реаліті «Холостяк» Алла Резніченко. Жінка вважає себе гарною господинею, адже до 18 років жила в селі, вміє доїти корів, а зараз сама пече хліб і робить домашнє масло. Четвертий герой ― учасник шоу «МастерШеф» Алік Мкртчян. Після проєкту відкрив власний ресторан у Вінниці, був бренд-шефом у Good Wine, а навесні 2020 року пішов у м’ясну лавку «Родинна ковбаска». Називає себе Богом М’яса. Якими стравами здивують учасники? І хто здобуде перемогу цього разу?

