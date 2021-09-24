В субботу, 25 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами будет удивлять новая четверка?

Новая четвёрка героев готова принимать гостей! В этот раз за одним столом встретятся: 59-летняя Лилия Рубан, которая деньги от своего колбасного бизнеса вкладывала в зятя, мужа её единственной дочери, коренного француза Поля. Но сотрудничество закончилось. Возможно, на проекте найдётся новый потенциальный подопечный? Второй герой ― певец IVAN NAVI. Он сторонник национальной украинской кухни, которую ему готовила бабушка в большом кругу семьи. Своих гостей Иван планирует кормить также украинскими блюдами. В гости к себе готова пригласить участница 11 сезона реалити «Холостяк» Алла Резниченко. Она считает себя хорошей хозяйкой, ведь до 18 лет жила в селе, умеет доить коров, а сейчас сама печет хлеб и делает домашнее масло. Четвёртый герой ― участник шоу «МастерШеф» Алик Мкртчян. После проекта открыл собственный ресторан в Виннице, был бренд-шефом в Good Wine, а весной 2020 года ушёл в мясную лавку «Родинна ковбаска». Называет себя Богом Мяса. Какими блюдами удивят участники? И кто одержит победу в этот раз?

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