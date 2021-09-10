В субботу, 11 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами будет удивлять новая четверка?

Новая четверка эпатажных героев готова удивлять своим гостеприимством и коронными блюдами! В этот раз принимать гостей у себя дома будут: заядлый тусовщик, гуру всех модных тенденций столицы, звездный ню-фотограф ― Den Tsarsky; предприниматель из села, герой шоу «Хата на тата» ― Виталий Бабушко; модель plus-size, звезда парижского номера «Elle» ― Наталка Петрик, а также экстрасенс, черная ведьма ― Ольга Волошина. Что же в этот раз приготовят герои выпуска? Какие угощения подадут они на стол? И кто из четверки получит наибольшее количество баллов от соперников?

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 10: что приготовит на ужин скандальный участник шоу «Хата на тата»? Звана вечеря-2 выпуск 10: что приготовит на ужин скандальный участник шоу Хата на тата

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