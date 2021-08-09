В субботу, 7 августа, в 18:40 зрители телеканала СТБ увидели 5 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Что было в новом выпуске проекта?

Первым у себя гостей собирал Павел Вишняков. Актер театра и кино (сериалы «Возвращение Мухтара», «Опер по вызову», «Женский доктор»), финалист танцевального шоу, холостяк и главный секс-символ украинского телевидения подал на закуску мочанку «О чем молчит мачо», основное блюдо «Горячее сердце» (тыква с бараниной) и десерт под названием «Мужская слабость» (вафельный торт). Для своих гостей он продемонстрировал актерский мастер-класс.

Следующим ужин готовил Эдвард Стариковский. Веган, диетолог, психолог, физиогномист, тренер целебного импульса Голтис, а также активный пропагандист употребления грибов мухоморов для лечения организма приготовил ужин в грибной концепции. На закуску он подал жареные грибы «Медуза лесная»; основное блюдо называлось «Черная магия» (пельмени из веганского мяса), а десерт ― «Веном» (веганский брауни). В конце вечера участники растягивали тело на специальном массажёре.

Третьей была блогерша Лея Верич. В свои 29 она работать не привыкла, и самое трудное, что ей приходится сделать за день, ― выбрать правильный ракурс для фото в инстаграм. На закуску девушка подала батат «Сладкая Колаба», на основное ― индейку «Горячая цыпа» и брауни «Бомба-ракета» на десерт. После ужина Лея устроила групповую фотосессию.

Последней гостеприимство демонстрировала владелица студии пилатеса, бывшая балерина Юлия Ливанова. Девушка объездила с гастролями полмира, а недавно встречала в своем доме героев проекта «Званый ужин». На закуску она подала харчо «Экзерсис», в основное ― «Вариацию аля-Меланзане» (куриное филе с овощами), а на десерт ― тирамису под названием «Мария Тальони». После этого все участники учились ходить на пуантах.

По подсчету голосов в 5 выпуске шоу «Звана вечеря» победил Эдвард Стариковский!

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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