Во вторник, 20 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидели 2 выпуск 2 сезона шоу «Званый ужин», в котором люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют ужином и гостеприимством. Какие интересности были на втором званом ужине 2 сезона?

Первой к себе в гости пригласила Юлия Айсина. Участница — топовый звездный дизайнер. Свою одежду Юлия создает для роковых женщин, которые не боятся подчеркивать сексуальность. В качестве основного блюда девушка подала дорадо с морепродуктами «Укус от кутюр», закуску из щучьей икры «Тайные желания» и десерт «О чем молчат женщины» (лимонный сорбет). В конце вечера Юлия предложила гостям сделать кукол из бананов и самым создать для них одежду.

Следующим участником был Максим Красный. В свои 32 Максим работает нянем. На званый ужин парень приготовил детское меню: закуску «Кощей над златом чахнет» (кесадилья), суп из чечевицы и брокколи «Ложка за маму, ложка за папу» — на основное и десерт из яблока и сахара «Детская неожиданность». В качестве развлечения Максим подарил гостям по киндеру и рассказывал истории из своей жизни.

Танцор эротического жанра на пенсии и бывший хореограф Сердючки Васо принимал гостей третьим. Участники были удивлены откровенными названиями позиций в меню:

«Одинокий бродяга и казанова» — основное блюдо, которая была приготовлена ​​из бычьего полового органа, закуска «Приворот Бабы Яги» (салат с креветками) и десерт — банановый торт «Старая школа соблазна». В конце вечера Васо станцевал гостям эротический танец.

А вот участница шоу «МастерШеф»-9 Лилия Сорокина в свой вечер удивляла гостей не экзотическими ингредиентами и названиями, а блюдами украинской кухни. Лиля работает бренд-шефом в двух ресторанах в своем родном городе Каменец-Подольский, поэтому и сегодня приготовила те блюда, которые часто заказывают в ее заведениях. На закуску девушка подала бограч «Пышный король с перчинкой», основное блюдо «Принцесса на коне» (голубцы) и десерт из блинчиков «Трое одного не ждут». В качестве развлечения Юлия предложила участникам сыграть в алкогольную рулетку.

Так, по подсчету баллов, во 2 выпуске 2 сезона шоу «Званый ужин» выиграла Юлия Айсина!

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