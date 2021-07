У вівторок, 20 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 2 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують вечерею і гостинністю. Які цікавинки були на другій званій вечері 2 сезону?

Першою до себе в гості запросила Юлія Айсіна. Учасниця — топова зіркова дизайнерка. Свій одяг Юлія створює для фатальних жінок, які не бояться підкреслювати сексуальність. На основну страву дівчина подала дорадо з морепродуктами «Укус від кутюр», закуску із щучої ікри «Таємні бажання» і десерт «Про що мовчать жінки» (лимонний сорбет). У кінці вечора Юлія запропонувала гостям зробити ляльок із бананів і самим створити для них одяг.

Наступним учасником був Максим Красний. У свої 32 Максим працює нянем. На звану вечерю хлопець приготував дитяче меню: закуску «Кощій над золотом чахне» (кесаділья), суп із чечевиці та броколлі «Ложка за маму, ложка за тата» — на основну і десерт з яблука та цукру «Дитяча несподіванка». ПІсля вечері Максим подарував гостям по кіндеру та розповідав історії зі свого життя.

Танцюрист еротичного жанру на пенсії та колишній хореограф Сердючки Васо приймав гостей третім. Учасники були здивовані відвертими назвами позицій у меню:

«Самотній бродяга і казанова» — основна страва, яка була приготована із бичачого статевого органу, закуска «Приворот Баби Яги» (салат з креветками) і десерт — банановий торт «Стара школа спокуси». В кінці вечора Васо станцював гостям еротичний танець.

А от учасниця шоу «МастерШеф»-9 Лілія Сорокіна у свій вечір дивувала гостей не екзотичними інгредієнтами і назвами, а стравами української кухні. Ліля працює бренд-шефом у двох ресторанах у своєму рідному місті Кам’янці-Подільському, тому й сьогодні приготувала ті страви, які часто замовляють в її закладах. На закуску дівчина подала бограч «Пишний король з перчинкою», основну страву «Королівна на коні» (голубці) і десерт із млинців «Троє одного не чекають». Щоб розважитись, Юлія запропонувала учасникам зіграти в алкогольну рулетку.

Так, за підрахунком балів, у 2 випуску 2 сезону шоу «Звана вечеря» виграла Юлія Айсіна!

