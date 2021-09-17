В субботу, 18 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами будет удивлять новая четверка?

Новая четверка героев готова принимать гостей! В этот раз коронными блюдами и приемом попробуют удивить: известная инста-мама, которая учит своих подписчиц воспитывать детей – Яна Осипова, травница и отшельница, которая занимается целительством при помощи трав и контактов с высшими силами – Татьяна Заика, самый эпатажный шеф-повар Херсона, участник шоу «МастерШеф» – Руслан Лучков, богатырь, самый сильный человек страны – Александр Шепель. Кто же удостоится победы в этот раз? Не пропустите!

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 11: что приготовит на ужин самый сильный человек страны? Звана вечеря-2 выпуск 11: что приготовит на ужин самый сильный человек страны?

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