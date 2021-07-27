Сегодня, 27 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидели 4 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Читайте, что было в 4 выпуске шоу «Звана вечеря», прямо сейчас.

Первой в своем доме гостей принимала скандальная блогерша, певица и инстамодель Римма Федорова. На закуску артистка приготовила салат с лососем. На основное блюдо она подала пасту с чернилами каракатицы под названием «Черная пассия», а на десерт ― панакоту «Сливки общества». После Римма предложила участникам поиграть в игру «вопрос―ответ».

Следующим своими кулинарными талантами поражал холостяк-миллионер Валентин Станишевский, который в свои 32 года имеет более 7 бизнесов. На закуску он подал салат с креветками «Голая правда», приготовленный на молекулярной кухне. Основное блюдо называлось «Сладкая жизнь» (телячьи медальоны в вишневом соусе). И на десерт был мусс из фруктов под названием «Воздушный поцелуй». В завершение миллионер предложил гостям окунуться в мир острых впечатлений ― постоять на гвоздях!

Тренер по построению отношений Дарья Баханова приготовила на закуску салат с оливками «Виагра для жениха». Дораду под названием «Влезть в свадебное платье» девушка подала на основное. А вот на десерт был яблочно-банановый пирог с мороженым «Честная куртизанка». В конце вечера Дарья устроила участникам психотерапевтический сеанс.

Фельдшер Александр Грицай встречал гостей последним. На закуску мужчина подал лаваш с крабовыми палочками «Три мушкетера». Основным блюдом «Вакцина» была запеченная рыба с помидорами. На десерт Александр приготовил пирог с яблоками «Багровые паруса». А чтобы развлечься, участники проводили медицинские опыты.

По подсчету голосов победу одержал Валентин Станишевский.

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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