Вчера, 26 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидели 3 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Читайте, что было в 3 выпуске шоу «Звана вечеря», прямо сейчас.

Первой у себя принимала гостей певица и психотерапевт, украинская «Ольга Бузова» Алина Тим. На закуску девушка приготовила «Счастье в бокале» ― салат с креветками. Основным блюдом была уха по-фински под названием «Слезы бывшего», а на десерт ― кукуруза со сливками «Кукуруза, как у Тома Круза». Развлекала Алина Тим гостей пением.

Следующим был сексолог, андролог, репродуктолог, уролог, врач высшей категории Виталий Мигов. На закуску он подал салат с креветками и томатами под названием «Нормозооспермия». Основное блюдо ― бараньи ребра ― было подано под названием «Из ребра Адама». На десерт мужчина приготовил гостям блюдо «До вакханалии» ― пирог с виноградом. Закончился вечер гаданием на картах таро.

Третьим у себя принимал гостей бровист, мастер перманентного макияжа из Днепра Илья Агафонов. На закуску парень подал запеченный с орегано камамбер «Палящее солнце», на основное был суп из цветной капусты с креветками «Голубая лагуна», а на десерт ― чизкейк под названием «Замок из песка». В конце вечера участники отвечали на пикантные вопросы.

Последней у себя принимала гостей педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева. Она подала основное блюдо (курицу с рисом) под названием «Насыщенное трио», закуску «Талант» (салат с печенью) и десерт «Франция» (фрукты в роме). После ужина Галина разыграла с гостями целое театрализованное представление! Участники переодевались в различных персонажей и пели под аккомпанемент.

По подсчету голосов в 3 выпуске шоу «Звана вечеря» победил Илья Агафонов!

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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