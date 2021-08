У суботу, 28 серпня, на телеканалі СТБ вийшов 8 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрілися четверо яскравих учасників з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивувала нова четвірка?

Першим до себе на вечерю запросив гостей 40-річний Віталій Ващук. У чоловіка є власний шоурум жіночого одягу. Сам себе він називає головним холостяком Києва. Каже, що за тиждень буває на 5―6 побаченнях, тому часто харчується в ресторанах.

На закуску він приготував салат цезар під назвою «Клеопатра», на основне ― «Підступну гейшу» (суп з морепродуктами), а на десерт ― вафельний торт під назвою «Білявка під шафе». Відтак чоловік дивував гостей своїм музичним талантом ― грою на гітарі.

Після Віталія для гостей готувала учасниця 11 сезону реаліті «Холостяк», космічна художниця Оля Сидоренко. Дівчина залишилася незрозумілою в романтичному проєкті і зоставила по собі загадковий шлейф. На закуску вона приготувала «Солодкий смуток» ― сирне асорті з салатом із восьминога. Основна страва називалася «Айвазовський» (різото з морепродуктами). А на десерт художниця подала шоколадне фондю з фруктами під назвою «Темна ріка». Після застілля гості малювали картини під наставництвом господині.

Наступним свою гостинність демонстрував Анатолій Цуперяк. Народний улюбленець, учасник шоу «МастерШеф», він запам’ятався глядачам проєкту як правдоруб. Чоловік усе так само любить пожартувати, поїсти і ні на що не проміняє рідну закарпатську кухню. На закуску він подав «Тован» ― сальну нарізку з баношем та бринзою. На основне була «Сербанка мадярська» (сирні кульки). А на десерт ― полуничне варення під назвою «Гомбовці». Наприкінці вечора гості долучилися до давньої традиції ― стрибали через вогонь.

Останньою до столу гостей запрошувала фітнес-тренерка Таша Єгорова. Вона називає себе «тираном» для клієнтів. Каже, що дуже вимоглива ― як у тренуваннях, так і в харчуванні. На закуску вона подала рулетики з овочами під назвою «Китайський привіт». Основною стравою були зош-бургери «Американський пиріг». А на десерт був торт «Наполеон» під такою ж пікантною назвою «Французький поцілунок». Після частування гості займалися гімнастикою.

За підрахунками всіх голосів перемогу у 8 випуску шоу «Звана вечеря» здобув Анатолій Цуперяк!

