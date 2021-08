У суботу, 21 серпня, о 18:40 на телеканалі СТБ вийшов 7 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрілися четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивувала нова четвірка? І в що вилилося протистояння м’ясоїдів і вегетаріанців у 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2?

Першим у себе гостей приймав столичний фітнес-тренер, який не відмовляє собі в життєвих спокусах, — Єгор Степаненко. На основне він подав телятину, мариновану в пиві, ― «Фраєр під шафе». «Транзитний пасажир» — так називалася закуска у вигляді шашлику з морепродуктів. А десерт «Лакшері по-пацанськи» складався з маршмелоу та полуниці. Під кінець вечірки гості грали в алкогру на бажання.

Другою до себе в дім запросила учасниця «МастерШеф»-8, вегетаріанка і сироїдка, яка у 54 роки своєю природною вродою може дати фору будь-якій молодій красуні, — Анжела Липська. На основне вона подала спагеті з кабачків «Весь космос біля твоїх ніг», на закуску ― два види супу з авокадо і шпинату «Весна відкрила душу літу». А на десерт був тортик із сухофруктів «55». Щоб розважити гостей, Анжела показувала вправи для обличчя.

Навступним вечерею пригощав бізнесмен, брат Олі Цибульської, — Сергій Цибульський. На закуску він приготував цибулевий пиріг «За дідів». Основна страва (качка у сливовому маринаді) мала назву «Принесена вітром». А на десерт бізнесмен посмажив сирники «Радивилівські лагомини». Оскільки вечеря була в сімейній концепції, Сергій запропонував гостям навчитися пеленати дітей на ляльках-пупсах.

Останньою на гостину запрошувала бізнесвумен, зірка Instagram, яка переконана, що у 21 столітті будь-яку помилку природи можна і треба виправляти, — Лера Калініна. На закуску дівчина подала тартар під назвою «Гарячий поцілунок». На основне вона приготувала різото з морепродуктами «Краш Афродіти». А на десерт був «Укол Королеви» — веганське морозиво. Після цього учасники грали в конкурси на бажання.

За підрахунками всіх балів перемогу в 7 випуску шоу «Звана вечеря» здобула Анжела Липська!

