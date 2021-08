У суботу, 14 серпня, о 18:40 глядачі телеканалу СТБ побачили 6 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Що було в новому випуску шоу «Звана вечеря»?

Першим у себе гостей приймав наймолодший в Україні голова ОТГ (Новодмитрівської) Артем Кухаренко. На закуску він подав картоплю з салом «Моє Подільське». На основне — «Подільські байдарки» (запечена риба з овочами), а на десерт — карамелізовану грушу «Мамина радість». Опісля Артем заспівав гостям українську народну пісню.

Наступною вечерю готувала модель, яка прославилася не ім’ям у фешн-індустрії, а скандалом в Дубаї, — Яна Грабощук. Дівчина приготувала на закуску брускету з філадельфією і червоною рибою під назвою «Бурдж Халіфа», десерт із кавових зернят «Мрія» і основну страву «Морський бриз» (пасту з морепродуктами). Завершився вечір грою «Крокодил».

Наступною своїми кулінарними навичками дивувала учасниця шоу «МастерШеф», старша інспекторка поліції Дарницького району міста Києва — Катерина Дем’янова. Вона приготувала на закуску тартар «Слідчий експеримент», на основне — медальйони зі спаржею під назвою «Справжній поліцейський» і на десерт — сорбет з малини із соусом чилі «Солодке покарання». Після ситної вечері поліціянтка запропонувала гостям постріляти з пневматичної зброї.

Останнім гостей приймав актор, боксер і серцеїд Епіфаніо Лопес. На закуску він подав гуакамоле під назвою «Пекельне сонце», на основне — запечену дораду «Здобич пірата» і на десерт — панакоту під назвою «Карибська пристрасть». Поласувавши вечерею, гості Епіфаніо відривалися на терасі під музику актора.

За підрахунками балів перемогу в 6 випуску шоу «Звана вечеря» здобула Катерина Дем’янова!

