В субботу, 14 августа, в 18:40 зрители телеканала СТБ увидели 6 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Что было в новом выпуске шоу «Звана вечеря»?

Первым у себя гостей принимал самый молодой в Украине глава ОТГ Артем Кухаренко. На закуску он подал картофель с салом «Мое Подольское», на основное ― «Подольские байдарки» (запеченная рыба с овощами), а на десерт ― карамелизированную грушу «Мамина радость». После этого Артем спел гостям украинскую народную песню.

Следующей ужин готовила модель, которая прославилась не именем в фэшн-индустрии, а скандалом в Дубае, ― Яна Грабощук. Девушка приготовила на закуску брускеты с филадельфией и красной рыбой под названием «Бурдж Халифа», десерт из кофейных зерен «Мечта» и основное блюдо «Морской бриз» (пасту с морепродуктами). В конце вечера все участники играли в игру «Крокодил».

Следующей своими кулинарными навыками удивляла участница шоу «МастерШеф», старшая инспектор полиции Дарницкого района города Киева Екатерина Демьянова. Она приготовила на закуску тартар «Следственный эксперимент», на основное ― медальоны со спаржей под названием «Настоящий полицейский» и на десерт ― сорбет из малины с соусом чили «Сладкое наказание». После сытного ужина полицейская предложила гостям пострелять из пневматического оружия.

Последним у себя гостей принимал актер, боксер и сердцеед Эпифанио Лопес. На закуску он подал гуакамоле под названием «Адское солнце». На главное ― запеченную дорадо «Добыча пирата» и на десерт ― панакоту под названием «Карибская страсть». Полакомившись ужином, гости Эпифанио отрывались на террасе под музыку актера.

По подсчетам баллов победу в 6 выпуске шоу «Звана вечеря» одержала Екатерина Демьянова!

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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