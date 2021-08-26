В субботу, 21 августа, в 18:40 на телеканале СТБ вышел 7 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретились четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивляла новая четверка? И во что вылилось противостояние мясоедов и вегетарианцев в 7 выпуске проекта «Звана вечеря»-2?

Первым у себя гостей принимал столичный фитнес-тренер, который не отказывает себе в жизненных искушениях, ― Егор Степаненко. В качестве основного блюда он подал телятину, маринованную в пиве, ― «Фрайер под шафе». «Транзитный пассажир» ― так называлась закуска в виде шашлыка из морепродуктов. А десерт «Лакшери по-пацански» состоял из маршмеллоу и клубники. Под конец вечеринки гости играли в алкоигру на желание.

Второй к себе в дом пригласила участница «МастерШеф»-8, вегетарианка и сыроедка, которая в 54 года своей естественной красотой может дать фору любой молодой красавице, ― Анжела Липская. На основное она подала спагетти из кабачков «Весь космос у твоих ног», на закуску ― два вида супа из авокадо и шпината «Весна открыла душу лету». А на десерт был тортик из сухофруктов «55». В качестве развлечения Анжела показывала упражнения для лица.

После Анжелы ужин готовил бизнесмен, брат Оли Цыбульской ― Сергей Цыбульский. Он приготовил на закуску луковый пирог «За дедов». Основное блюдо (утка в сливовом маринаде) имело название «Принесенная ветром». А на десерт бизнесмен пожарил сырники «Радивиловские лагомины». Так как ужин был в семейной концепции, Сергей предложил гостям научиться пеленать детей на куклах-пупсах.

Последней угощала бизнесвумен, звезда Instagram, которая убеждена, что в 21 веке любую ошибку природы можно и нужно исправлять, ― Лера Калинина. На закуску девушка подала тартар под названием «Горячий поцелуй». В качестве основного блюда было ризотто с морепродуктами «Краш Афродиты». А на десерт был «Укол Королевы» ― веганское мороженое. После этого участники играли в конкурсы на желание.

По подсчетам всех баллов, победу в 7 выпуске шоу «Звана вечеря» получила Анжела Липская!

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