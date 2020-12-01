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«Про що мовчать жінки»: темою 13 випуску стане чайлдфрі

01.12.2020

У 13 випуску в студію програми «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде дівчина, яка не хоче заводити дітей. Героїня замислюється над питанням, чи повинна вона народити дитину, щоб побудувати гармонійні стосунки з чоловіком і реалізувати очікування суспільства, а чи залишитися вірною собі, але, можливо, назавжди самотньою. Більше — дізнайтеся завтра, 2 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 13 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

  • Що розкажуть експерти про тему чайлдфрі?
  • Чому не потрібно народжувати, якщо не хочеш?
  • Чи все-таки треба народжувати, адже «любов приходить у процесі материнства»?
  • Історію легендарної Лариси Кадочникової про відмову від материнства.
  • А також щасливі і трагічні історії сімей, у яких відмовилися від дітей.

Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: Чайлдфрі — нормально чи ні

Не пропустіть 13 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 2 грудня, на телеканалі СТБ!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 13 випуску стане чайлдфрі

Дивіться проект Про що мовчать жінки 13 випуск від 02.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 13 випуск від 2 грудня вже на СТБ - дивитися

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