«Про що мовчать жінки»: темою 13 випуску стане чайлдфрі
01.12.2020
У 13 випуску в студію програми «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде дівчина, яка не хоче заводити дітей. Героїня замислюється над питанням, чи повинна вона народити дитину, щоб побудувати гармонійні стосунки з чоловіком і реалізувати очікування суспільства, а чи залишитися вірною собі, але, можливо, назавжди самотньою. Більше — дізнайтеся завтра, 2 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
У 13 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:
- Що розкажуть експерти про тему чайлдфрі?
- Чому не потрібно народжувати, якщо не хочеш?
- Чи все-таки треба народжувати, адже «любов приходить у процесі материнства»?
- Історію легендарної Лариси Кадочникової про відмову від материнства.
- А також щасливі і трагічні історії сімей, у яких відмовилися від дітей.
Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: Чайлдфрі — нормально чи ні
Не пропустіть 13 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 2 грудня, на телеканалі СТБ!
Video: «Про що мовчать жінки»: темою 13 випуску стане чайлдфрі
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