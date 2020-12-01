У 13 випуску в студію програми «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде дівчина, яка не хоче заводити дітей. Героїня замислюється над питанням, чи повинна вона народити дитину, щоб побудувати гармонійні стосунки з чоловіком і реалізувати очікування суспільства, а чи залишитися вірною собі, але, можливо, назавжди самотньою. Більше — дізнайтеся завтра, 2 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 13 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

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А також щасливі і трагічні історії сімей, у яких відмовилися від дітей.

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Не пропустіть 13 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 2 грудня, на телеканалі СТБ!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 13 випуску стане чайлдфрі Дивіться проект Про що мовчать жінки 13 випуск від 02.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 13 випуск від 2 грудня вже на СТБ - дивитися

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