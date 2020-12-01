«О чем молчат женщины»: темой 13 выпуска станет чайлдфри
01.12.2020
В 13 выпуске в студию программы «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет девушка, которая не хочет иметь детей. Героиня задается вопросом, должна ли она родить ребенка, чтобы построить гармоничные отношения с мужчиной и выполнить ожидания общества, или же остаться верной себе, но, возможно, навсегда одинокой. Больше — узнайте завтра, 2 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!
В 13 выпуске программы «О чем молчат женщины» вы также узнаете:
- Что расскажут эксперты о теме чайлдфри?
- Почему не нужно рожать, если не хочешь?
- Или все-таки нужно рожать, ведь «любовь приходит в процессе материнства»?
- Историю легендарной Ларисы Кадочниковой об отказе от материнства.
- А также счастливые и трагические истории семей, в которых отказались от детей.
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Не пропустите 13 выпуск проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 2 декабря, на телеканале СТБ!
Video: «О чем молчат женщины»: темой 13 выпуска станет чайлдфри
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