В 13 выпуске в студию программы «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет девушка, которая не хочет иметь детей. Героиня задается вопросом, должна ли она родить ребенка, чтобы построить гармоничные отношения с мужчиной и выполнить ожидания общества, или же остаться верной себе, но, возможно, навсегда одинокой. Больше — узнайте завтра, 2 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

В 13 выпуске программы «О чем молчат женщины» вы также узнаете:

Что расскажут эксперты о теме чайлдфри?

Почему не нужно рожать, если не хочешь?

Или все-таки нужно рожать, ведь «любовь приходит в процессе материнства»?

Историю легендарной Ларисы Кадочниковой об отказе от материнства.

А также счастливые и трагические истории семей, в которых отказались от детей.

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Не пропустите 13 выпуск проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 2 декабря, на телеканале СТБ!

Video: «О чем молчат женщины»: темой 13 выпуска станет чайлдфри Смотрите проект О чем молчат женщины 13 выпуск от 02.12.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины выпуск от 2 декабря уже на СТБ - смотреть

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